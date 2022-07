Limbach. (mcb) Müllzangen gegen Rettungsbojen tauschten die Mitglieder der DLRG-Jugend Limbach dieser Tage, um in und um Limbach etwas gegen den achtlos in die Natur geworfenen Müll zu unternehmen. Ausgestattet von der Gemeinde Limbach, zogen die motivierten Sammler mit Müllzangen, -säcken, Handschuhen, Eimern und jeder Menge guter Laune und Tatkraft los.

Es dauerte nicht lange, bis der erste Plastikmüll gefunden wurde. "Ganz schön viel Zeug, das hier nicht hingehört", bemerkte einer der Sammler, und auch seine Freunde staunten nicht schlecht, was man so alles findet. Zigarettenstummel, leere Flaschen, FFP2-Masken, Felgen, Zaunstücke, Fußmatten, Süßigkeitenverpackungen und jede Menge Scherben – um nur eine grobe Auswahl zu treffen – sammelten die fleißigen Helferinnen und Helfer auf den Parkplätzen, aus den Gebüschen und am Straßenrand.

Besonders mühsam stellten sich vor allem die vielen kleinen Zigarettenstummel heraus, die so gut wie überall zu finden waren, und das Müllsammeln in die Länge zogen. "Warum kann man die nicht einfach gleich entsorgen, anstatt sie an Ort und Stelle hinzuwerfen?", beklagten die Sammelnden. Als besonders mülllastig stellten sich die Grillhütte am Schützenhaus, der große Edeka-Parkplatz mit unzählig vielen weggeworfenen Verpackungen und Kassenzetteln, das Gebiet um die Schule am Schlossplatz und die Wanderbahn in Richtung Krumbach dar.

Am Ende wurde Bilanz gezogen: elf volle Säcke gesammelter Müll und ein paar Kartons. Auch Bürgermeister Thorsten Weber schaute bei der Aktion der DLRG-Jugend vorbei und bedankte sich für deren Einsatz. "Unser Dank geht an alle Helfenden, die so tolle Arbeit geleistet und Limbach wieder ein Stückchen schöner gemacht haben", resümierte Jugendleiterin Lea Helmstätter die erfolgreiche Müllsammelaktion.