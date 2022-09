Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Städte, die ihren Jugendtreff in einem alten Bahnhof oder im Umfeld von Bahnhöfen einrichten, gibt es haufenweise. In Eberbach ist das bekanntlich (noch) nicht so. Aber der Bahnhof als Treffpunkt übt auch hier eine fast magische Wirkung auf junge Menschen aus. Zumindest zeitweise – wie in diesem heißen und trockenen Sommer. Als Sammelpunkt