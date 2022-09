Von Caspar Oesterreich

Haßmersheim. Es ist ein Mammutprojekt, das sich die Gemeinde Haßmersheim mit dem Anschluss an die Kläranlage Obrigheim auferlegt hat. Das Besondere daran sind nicht nur die Baukosten in Höhe von insgesamt rund fünf Millionen Euro, auch die Planungs- und Ingenieurleistungen haben es in sich. Um an die Abwasserleitung auf Gemarkung Neckarzimmern