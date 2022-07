Von Rüdiger Busch

Hardheim. Der Name Bernhard steht seit mehr als 100 Jahren als Synonym für Fotografie. Hugo Bernhard und später sein Sohn Heinz fotografierten ihre Kunden in der 1919 gegründeten Drogerie. Seit 1972 betreibt Hugo Bernhards Enkelsohn Horst in der Würzburger Straße sein eigenes Fotoatelier. Doch diese lange und erfolgreiche Tradition geht nun zu Ende: Zum