Großeicholzheim. (joc) Schwer flügellahm präsentiert sich seit gestern eines der beiden Windräder entlang der L 520 zwischen Großeicholzheim und Waldhausen. Eines der insgesamt drei Rotorblätter ist abgeknickt und hängt wie ein abgebrochener Ast herunter. Das in unmittelbarer Nähe stehende zweite Windrad weist dagegen keinerlei Beschädigungen auf. Warum das Rotorblatt abgeknickt ist, darüber gibt es derzeit noch keine verlässlichen Aussagen. Ein Serviceteam hat gestern die Untersuchungen aufgenommen. Die Anlage ist zwischenzeitlich abgeschaltet.

Der Schaden wurde gestern Morgen um 9 Uhr von einem Passanten entdeckt, der es sofort der Leitstelle meldete. Auch die Fernüberwachung der Anlage hatte zwischenzeitlich einen Fehler an den Betreiber signalisiert.

Daraufhin sicherten schon kurze Zeit danach Beamte der Polizei und Mitglieder der Seckacher Feuerwehr die Gefahrenstelle und sperrten die vier Zufahrten zum Windrad weiträumig ab. Somit entstand zu keinem Zeitpunkt ein Gefährdungspotenzial für Passanten.

Die beiden Windräder in Großeicholzheim wurden im Jahr 2007 errichtet. Es handelt sich um Anlagen des Typs REpower MM92 mit einer Leistung von 2,05 Megawatt und einer Gesamthöhe von 146 Metern.

Solche Schäden an Windrädern hat es bislang in dieser Form in der gesamten Region noch nicht gegeben. Und auch der Betreiber der Windkraftanlage in Großeicholzheim, das Energieunternehmen Mainova aus Frankfurt, kennt keine ähnlich gelagerten Fälle. Pressesprecherin Ulrike Schulz: "In unserem Unternehmen ist es das erste Mal, dass so etwas passiert."

Die Ursache für den aktuellen Schaden ist momentan noch nicht bekannt. Am Montag tobte allerdings – wie in weiten Teilen Süddeutschlands – auch über Großeicholzheim ein schweres Gewitter. Vielleicht schlug ja ein Blitz in das Windrad ein. Das alles ist derzeit freilich noch Spekulation. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Materialfehler.

Fakt ist hingegen, dass am Dienstagmorgen Spaziergänger im nahe gelegenen Großeicholzheimer Wald ein lautes Krachen und Knallen hörten, das aus der Nähe des Windrads kam.

Um die Mittagszeit machte sich gestern im Auftrag der Firma Mainova ein mehrköpfiges Team von Servicetechnikern auf den Weg nach Großeicholzheim, um vor Ort nach den Ursachen für den Defekt zu suchen. Die Untersuchungen dauerten bis in den Abend hinein an. Sobald konkrete Ergebnisse vorliegen, werden wir darüber in der RNZ berichten.