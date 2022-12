Stadt steuert Lösung im Dauerzoff am Campingpark an

Eberbach. Am 5. Mai wurde Eberbachs Gebietswanderverein 140 Jahre alt, seit Oktober ist er Geschichte. 1882 von Theodor Frey ins Leben gerufen, um die Neckarstadt und ihre landschaftliche Schönheit auch für Menschen von außerhalb anziehend zu machen und so den Tourismus anzukurbeln, musste der örtliche Odenwaldklub dieses Leben jetzt einstellen. Und das, obwohl sich die Mitgliederzahlen wieder nach oben entwickelten, dem OWK zuletzt gut hundert wanderlustige Männer und Frauen angehörten. Der Grund: Die Reihe der insgesamt 15 teils langjährigen Vereinsvorsitzenden ließ sich 2022 einfach nicht mehr fortsetzen. Für die 2021 in den Schwarzwald übergesiedelte Frontfrau Ruth Schätzle-Schneider wollte sich keine Nachfolge finden. "Es ist doch traurig, dass so was an einer einzigen Person hängen kann", zitierte Schätzle-Schneider ihren im Sommer verstorbenen Ehemann. Ihm zuliebe, dem Schwerkranken über viele Jahre, hatte die Rentnerin Eberbach verlassen und war in eine betreute Wohnung nach Königsfeld umgezogen. Dahin, wo sich das Ehepaar vor 24 Jahren kennengelernt hatte.

Von Jutta Biener-Drews

Bei allen Aktivitäten mittendrin und vorneweg: Ruth Schätzle-Schneider (M.) als OWK-Vorsitzende beim Eberbacher Ferienspaß. Links im Bild: Mitstreiter Jürgen Sigmund. Foto: jbd

Nur die Funktion des oder der Vorsitzenden, die Gesamtverantwortung für den Klub wollte partout niemand übernehmen. Damit war der Verein nicht mehr zu halten. Die Auflösung wurde in der letzten Mitgliederversammlung am 7. Oktober besiegelt: Ende Gelände. Angekündigt hatte sich der Personalmangel bereits. Längst waren die Posten des Vizevorsitzenden sowie des Kultur- und des Wanderwarts unbesetzt geblieben. Zwei Aufgaben, die sich dann aus Not am Mann die Vorsitzende auch noch obendrauf packte. Als Schatzmeisterin hatte sich noch einmal Marianne Rebscher zur Verfügung gestellt, als Naturschutzwartin Rosemarie Elgetz. Und für den Internetauftritt des OWK ließ sich erneut Jürgen Sigmund einspannen. Einziger Neuzugang bei der letzten Vorstandswahl war Jürgen Creß als Schriftführer. Zuletzt war der Vorstand dann extrem ausgedünnt.

Sie sei traurig über diese Entwicklung, richtete sich Schätzle-Schneider auf der Vereins-Homepage an ihre OWK-ler. Indes: "Es ist wohl auch ein Zeichen der Zeit, dass sich immer weniger Menschen für eine ehrenamtliche Tätigkeit interessieren." Dass diese Entwicklung aber auch andere Ursachen haben könnte, darauf kam sie am Telefon zu sprechen. Wenn man sich zunehmend auf zweistündige Kurztouren verlege, "das ist richtigen Wanderern doch viel zu wenig!" Auch sei ein Verein als Wanderführer angesichts gut markierter Strecken, ausgezeichneter Wanderkarten oder dem GPS-gestützten Leitsystem Wanderwalter inzwischen entbehrlich. Und was die heute an Wanderfahrten geknüpften hohen Erwartungen angehe – bis Madeira und anderswohin ins Ausland: "Das können wir personell gar nicht leisten!"