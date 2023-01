Der "Paganini des Kontrabass", Renaud Garcia-Fons , und der Revolutionär am Piano, Dorantes, dem man einen "flüchtigen Handel mit der Göttlichkeit" nachsagt, bilden am Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr ein kongeniales Duo zwischen Jazz, Flamenco und Weltmusik. Der Franzose Garcia-Fons mit spanischen Wurzeln gilt als einer der virtuosesten Kontrabassisten der Gegenwart. Mit seinem Fünfsaiter übertrifft er alles, was im Jazz bis dato con arco möglich schien. David Pena alias Dorantes ist jüngstes Mitglied einer Flamenco-Familie und reist von einem zum nächsten großen Musikfestival in Europa.

Eberbach. (RNZ) Mit national und international renommierten Musikerinnen und Musikern findet JazzMe 2023 zum 21. Mal in Eberbach statt. Alle Konzerte sind im großen Saal der Stadthalle Eberbach geplant, "Jazz in der Kirche" wird natürlich traditionell in der Evangelischen Michaelskirche stattfinden.

Der mit vielen Preisen ausgezeichnete Jazzpianist und Professor an der Mannheimer Musikhochschule, Rainer Böhm, eröffnet JazzMe mit seinem Sextett am Donnerstag, 23. Februar, um 20 Uhr. Mit dabei sind Percy Pursglove, Trompete, Domenic Landolf, Tenorsax, Wanja Slavin, Altsax, Arne Huber, Bass und Jonas Burgwinkel, Drums – sechs herausragende Musiker mit hoher Ausdruckskraft, jeweils als Solist und im Ensemble.

Duos der Extraklasse

Ein weiteres Duo der Extraklasse wird am Freitag, 3. März, um 20 Uhr zu hören sein: der Klarinettist und Komponist Michael Riessler, SWF-Jazzpreisträger und von der Münchner AZ als großer Deutschlands derzeit "aufregendster ‚Jazz’-Musiker gefeiert, und Jean-Louis Matinier, der französische Akkordeonvirtuose!

Gemeinsam zaubern sie eine faszinierende Melange aus zeitgenössischem Jazz, moderner E-Musik, europäischer Folklore – "Aufregenderes ist derzeit selten zu hören" (meint die Süddeutsche Zeitung)!

Ausgestattet mit dem Landesjazzpreis Baden-Württemberg 2022 reist Jakob Manz, Altsax, mit seinem "Jakob Manz Project" nach Eberbach. Mit dabei sind am Samstag, 4. März, um 20 Uhr Hannes Stollsteimer, Klavier/Keyboards, Frieder Klein, Bass und Paul Albrecht an den Drums. Der Kölner Stadtanzeiger schrieb unlängst: "Es besteht kein Zweifel, dass Jakob Manz und Co. die derzeit heißeste Band sind, die beim renommierten Act-Label unter Vertrag steht." Ein energetisierender und dynamischer Abend erwartet die Hörer. Kein anderer als Quincy Jones, der als Produzent unter anderem Michael Jackson zum "King of Pop" gemacht hat, schreibt über die Sängerin Laura Kipp: "Diese junge Frau braucht sich um ihre Karriere nicht zu sorgen. Sie ist hervorragend und ihr werdet in Zukunft alle noch von ihr hören."

Mit diesem Ritterschlag und dem Landesjazzpreis Baden-Württemberg 2021 dekoriert, bildet die Sängerin mit ihrem Programm Laura - Sunset Balcony und mit ihren hochklassigen Musikerkollegen William Lecomte, Piano, Jens Loh, Bass und Eckhard Stromer, Drums, am Sonntag, 5. März, um 18 Uhr den Abschluss von JazzMe 2023 in der Stadthalle.

Jazz-Gottesdienst

Am folgenden Sonntag, 12. März, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Eberbach um 10 Uhr zum Jazz-Gottesdienst in die Michaelskirche ein. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Christoph-Georgii-Trio (Christoph Georgii, Piano, Torsten Steudinger, Bass und Tobias Stolz, Schlagzeug) zusammen mit Olaf Schönborn, Saxophon.

Christoph Georgii, der sowohl Jazzpiano als auch Kirchenmusik studierte, verbindet seit vielen Jahren die Musizierpraxis des Jazz mit der Tradition der Kirchenmusik, zum Beispiel durch Konzerte mit Improvisationen zu Choralmelodien oder durch Veröffentlichung des "Real Faithbook of Great Hymns". Seit 2008 ist er Beauftragter für Popularmusik der Evangelischen Landeskirche in Baden. Der Eintritt zum Jazz-Gottesdienst ist frei.

Veranstalter von JazzMe ist die Stadt Eberbach mit Unterstützung der Sparkasse Neckartal-Odenwald und dem Kulturlabor Eberbach.

Tickets für das Konzert gibt es ab sofort Online im Eber-Ticket-Shop (www.eber-ticket-shop.de), in der Tourist-Information im Rathaus und an der Abendkasse.

