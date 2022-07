Eberbach. (by) Morgen startet der Eberbacher Ferienspaß. Bei einigen Angeboten in der ersten Ferienwoche gibt es noch freie Plätze, andere wurden mangels Teilnehmern bereits abgesagt. Dies betrifft die beiden Angebote der Volkshochschule Graffiti-Workshop und Eltern-Kind-Workshop "Spielerische Kunst".

Fünf freie Plätze für Kinder ab zehn Jahre gibt es bei "Lust auf Rudern?" mit der Rudergesellschaft am morgigen Donnerstag. Bei den beiden Veranstaltungen am Freitag sind ebenfalls noch Plätze frei. Wie ein Ruderboot entsteht, das können noch sechs schnell entschlossene Kinder bis 7 Jahre miterleben. Für den Besuch einer Imkerei sind noch 4 der 20 Plätze frei, teilnehmen können Kinder zwischen 6 und 12 Jahren.

Zaubern lernen

In der kommenden Woche vom 1. bis 6. August sind bei fast allen Angeboten noch Plätze frei. Dies betrifft das Zirkusprojekt, das täglich von Montag bis Freitag geht (sieben freie Plätze), beim Kurs "Das zweite Leben der Dinge – Musikinstrumentenbau mit recycelten Materialien" am Dienstag sind noch alle Plätze frei.

Beim Workshop "Zaubern lernen" (8 bis 14 Jahre) am Dienstag gibt es nur noch zwei freie Plätze, für "Tiere, unsere Freunde" (6 bis 7 Jahre) sind noch vier Plätze frei, beim Workshop "Zaubern lernen für Minis" (5 bis 7 Jahre) noch drei.

Am Donnerstag heißt es in der Stadtbibliothek "Igel, Maus und Co. – Basteln mit alten Büchern" (8 bis 10 Jahre), drei Kinder können noch daran teilnehmen. "Die Kugel rollt, der Kegel fällt" heißt es am Samstag gleich zwei Mal bei der Keglervereinigung. Bei den Sechs- bis Zehnjährigen sind vormittags ebenso noch Plätze frei wie nachmittags bei den 11- bis 18-Jährigen.

Info: Nachmeldungen sind über das Portal Eberbacher Ferienspaß möglich.