Von Peter Bayer

Eberbach. Die Überraschung stand Uwe Weis ins Gesicht geschrieben, glaubte er doch bis zuletzt, er sollte sich für ein Abendessen mit seiner Frau etwas eleganter anziehen. Unter diesem Vorwand brachte man ihn dazu, die ansonsten legere Kleidung beim Handball-Heimspieltag diesmal im Schrank zu lassen. Denn ein Heimspieltag der SGH Waldbrunn/Eberbach ist ohne den Vorsitzenden seit Jahren kaum vorstellbar. Für sein ehrenamtliches Engagement seit 1978 wurde der Vorsitzende der SGH am Sonntag mit dem "BHV-Ass-Award" 2022 des Badischen Handballverbands ausgezeichnet. Eine Ehre, die in diesem Jahr nur zwei Personen im Bereich des BHV zuteil wurde.

Der "BHV-Ass-Award" wurde in diesem Jahr ins Leben gerufen. Mit ihm sollen überaus engagierte Persönlichkeiten in den Kategorien Ehrenamt, Schiedsrichter und Spieler ausgezeichnet werden. Uwe Weis ist damit der erste Ehrenamtler, der mit dem Preis ausgezeichnet wurde. Und nur eine von zwei Personen im Bereichen des Badischen Handballverbandes. Neben ihm wurde noch ein Trainer aus Birkenfeld geehrt, so Sebastian Krieger. Der Vizepräsident Jugend des Badischen Handballverbands nahm die Ehrung vor.

Die Verdienste und Tätigkeiten von Uwe Weis in den vergangenen 44 Jahren seines ehrenamtlichen Engagements aufzuzählen hätte wohl den Rahmen gesprengt. Nur soviel: 1978 war er Gründungsmitglied der SG Waldbrunn und einer der drei Vorsitzenden. Aktuell ist er Vorsitzender der SGH Waldbrunn/Eberbach.

Neben einem Trikot mit dem Aufdruck "BHV-ASS 2022 – Ehrenamt des Jahres" und einer Glasmedaille gab es noch als Anerkennung 200 Euro vom BHV und einen Gutschein über 50 Euro vom Ausrüster. "Der dürfte ohnehin den Weg in den Verein finden", zeigte sich Krieger überzeugt.

Auch Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas und die SG-Vorsitzende Annette Pröger ließen es sich nicht nehmen, Uwe Weis zu der Auszeichnung zu gratulieren.