Mosbach. (schat/dhbw) Wenn die Blätter fallen und aus Sommer Herbst wird, dann ist auch an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach die Zeit für Neues angebrochen. Mit dem Oktober ist an der renommierten Bildungseinrichtung das neue Studienjahr gestartet, rund 1100 Studierende haben dieser Tage ihr Studium an der Hochschule aufgenommen. Auch wenn sich die Zahl der Neulinge damit auf konstant hohem Niveau bewegt, so bleiben die Herausforderungen für die DHBW durch die aktuellen Krisen dennoch hoch, wie die Verantwortlichen zum Semesterstart verdeutlichten.

1116 neue Studierende zählt die DHBW Mosbach für das Studienjahr 2022/23. Damit verzeichnet man ein leichtes Plus von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Was man wiederum angesichts der Unsicherheiten der Zukunft und den damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine, die Coronakrise, die Inflation und die Energiekrise als "erfreuliches Ergebnis" wertet. "Die stabilen Anfängerzahlen freuen mich sehr und sind Beweis für die hohe Attraktivität des dualen Studiums", erklärt Rektorin Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann. Weder für die Unternehmen noch für die jungen Leute seien die Zeiten leicht. Dennoch müsse man sich den aktuellen Veränderungen stellen, was eben mehr denn je ein hohes Maß an Resilienz erfordere. Das duale Studium erachtet Jeck-Schlottmann in dieser Zeit als optimal, "denn es bietet Sicherheit für den beruflichen Weg und sichert gleichzeitig Fachkräfte für die Unternehmen".

Von den vielen Neulingen sind allerdings noch nicht alle am Campus angekommen: 475 der neuen Studierenden gehören zur Fakultät Wirtschaft und starten ihr Studium im Oktober an der Hochschule, während die 641 Technik-Studierenden zunächst ihre Praxisphase im Unternehmen absolvieren und dann Ende November an der Hochschule sind. Die Wirtschaftsstudenten begrüßte derweil die Rektorin im Rahmen einer offiziellen Einführung in Mosbachs Alter Mälzerei.

Der größte Studiengang der Fakultät Wirtschaft ist "BWL-Handel" mit insgesamt 152 Studienanfängerinnen und -anfängern. Erstmalig in diesem Studienjahr beginnen zwei Kurse im Studiengang Onlinemedien. 172 der Neu-Studis starten am Campus Bad Mergentheim, was dort ein deutliches Plus bei den Studienanfängerzahlen von mehr als elf Prozent bedeutet.

Apropos Bad Mergentheim: An der Außenstelle der DHBW Mosbach gab es schon vor der Ankunft der Neuen Grund zum Feiern: So feierte der dort angebotene Studiengang "BWL-International Business" bereits im Juli sein 20-jähriges Bestehen. Der "Geburtstage" damit ...