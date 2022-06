Von Pia Geimer

Neckarelz. Eine Filmpremiere ist sicher kein Event, das man zwingend in Neckarelz erwarten würde. Ein roter Teppich und Hollywood-Glamour passen auch nicht so richtig dort hin. Aber bei besonderen Filmprojekten kann das kleine Kino dann doch zum stimmigen Schauplatz werden. In dieser Woche startet nämlich die neue Web-Doku-Filmreihe "DeutschRand – Stadt,