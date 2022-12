Dallau. (pm) Zu einer Zeit, als Kontaktbeschränkungen, Lockdown und strengste Hygieneverordnungen galten und noch keine Impfstoffe in Sicht waren, wagte Jacqueline Reinhardt den Schritt in die Selbstständigkeit. Mit einer ordentlichen Portion Optimismus, Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen traute die Zahnärztin sich.

Am 4. Oktober 2020 verwirklichte Reinhardt ihren Traum von der eigenen Praxis, der "Mundwerkstatt Elztal" in Dallau. Innerhalb weniger Wochen startete sie durch, gemeinsam mit dem Praxisteam ihres Vorgängers Dr. Eicher.

Ihr Weg dorthin führte Jacqueline Reinhardt, geb. Frank, nach dem Abitur am Burghard-Gymnasium Buchen über eine Ausbildung zur Zahntechnikerin in Buchen. Vom Handwerk am Menschen begeistert, beschloss sie, ein Studium der Zahnmedizin an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg zu beginnen, das sie mit ihrer Approbation als Zahnärztin 2005 erfolgreich abschloss. Ihre zahnärztliche Assistenzzeit absolvierte sie in Ludwigsburg.

Zunächst als angestellte Zahnärztin in Heilbronn sowie über sieben Jahre als niedergelassene Zahnärztin in einer Gemeinschaftspraxis in Stuttgart sammelte die zweifache Mutter Erfahrungen, um sich den Praxisalltag in Eigenverantwortung zuzutrauen.

Nach ihrer Rückkehr in den Odenwald arbeitete sie rund drei Jahre als angestellte Zahnärztin in Mosbach. Berufsbegleitend vertiefte sie ihr Wissen am Zahnmedizinischen Fortbildungszentrum Stuttgart in Kinderzahnheilkunde und Parodontologie. Hinzu kamen weitere Fortbildungen für die geriatrische Zahnmedizin und einer damit verbundenen vierjährigen zahnärztlichen Seniorenbetreuung im Pflegeheim.

Die Vision für die Positionierung ihrer Familien-Zahnarztpraxis beschreibt sie in einer Mitteilung wie folgt: "Bodenständig und mit Herzblut geführt, mit viel Einfühlungsvermögen für ängstliche Patienten und eine auf die Zahnerhaltung ausgerichtete Behandlungsweise für Jung und Alt."

Von Anfang an setzte die Zahnarztpraxis auf die Einführung einer modernen, cloudbasierten Software, die eine erhebliche organisatorische Umstellung, aber auch schnell sichtbare Vorteile im Praxisalltag mit sich brachte. Im Zusammenspiel mit der fortschreitenden Digitalisierung der Prozesse rund um die Kommunikation mit Krankenkassen, Laboren und Überweiserpraxen bleibe somit mehr Zeit für das eigentlich Wichtige: die Patienten und deren individuelle Behandlung und Beratung.

Heute, nach zwei Jahren, beschäftigt die Praxisinhaberin einen Zahnarzt in Assistenzzeit, der wie sie selbst eine zahntechnische Ausbildung besitzt und in Würzburg sein Zahnmedizinstudium absolvierte. Zum Team gehören ferner zwei zahnmedizinische Prophylaxeassistentinnen, zwei zahnmedizinische Fachangestellte und eine angehende zahnmedizinische Verwaltungsassistentin.

Info: In der Praxis in Dallau behandeln Jacqueline Reinhardt und ihr Team am Rechten Weiler 23a, Telefon 06261/18666.