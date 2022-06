Die Stadt hat Pflichtaufgaben zu erfüllen und leistet freiwillige Aufgaben, die bereits im Haushalt stehen. Angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Entwicklungen (Preissteigerungen, Inflation, etc.) kann ich für die nächsten Jahre keine hundertprozentig feste Aussage treffen. Alle anstehenden Investitionen und Dinge, die sich die Stadt leisten kann, werden in enger Zusammenarbeit zwischen Magistrat und Stadtverordnetenversammlung zu entscheiden sein.

Was kann sich Hirschhorn in den nächsten sechs Jahren leisten – und wie genau finanzieren Sie das/wen alles brauchen Sie dazu?

Hirschhorn. Am Sonntag, 3. Juli, wählen die Hirschhörner ihren Bürgermeister. Die Wahllokale öffnen von acht bis 18 Uhr; allerdings läuft längst die Briefwahl. Von den (Stand gestern) 2 735 Wahlberechtigten haben bereits 559 Briefwahl beantragt. Wie viele davon bereits ihre Wahlbriefe abgegeben haben, ist unbekannt, da dies im Rathaus vor dem Wahltag nicht gezählt wird. Nach der Auszählung ist am 3. Juli in der öffentlich zugänglichen Mark-Twain-Stube des Hirschhorner Bürgerhauses eine Projektion vorgesehen, bei der aktuell die Ergebnisse eingestellt werden. Der Wahlausschuss tritt erst am Montag nach der Wahl, 4. Juli, um 18 Uhr in der Mark-Twain-Stube zusammen, um das vorläufige amtliche Wahlergebnis festzustellen. Auch diese Sitzung ist öffentlich. Nach der Kandidatenvorstellung vom 1. Juni mit allen drei Bewerbern beantworten Oliver Berthold, Martin Hölz und Thomas Wilken heute nochmals im direkten Vergleich Fragen der Redaktion Eberbach zu ihren Plänen und zu ihrer Person. Im Gespräch mit Kandidat Martin Hölz:

Von Felix Hüll

Für welche zwei Vorhaben machen Sie zuerst in den jeweils zuständigen Gremien das Geld locker? Um welche Summen handelt es sich dabei?

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Langenthal sowie einen Treffpunkt für Jugendliche zu schaffen sind für mich wichtige Anliegen. Das Feuerwehrgerätehaus ist bereits mit einer Summe im Haushalt vorgesehen. Die Kosten für den Treffpunkt sind abhängig vom entsprechenden Konzept.

Welche unter der Bevölkerung bestehenden Wünsche lassen sich auch bis 2028 nicht bezahlen und umsetzen?

Leider: Ein lokales Schwimmbad und eine Bühne im Neckar (ähnlich zur Bregenzer Seebühne).

Was sind die zwei Dinge, die Ihre zwei Mitbewerber am besten können? (bitte jeweils namentlich der Person zuordnen)

[Die Frage finde ich etwas unkonkret, am besten in welchem Bereich? In Bezug auf was? Im Vergleich zu wem? Dazu kenne ich die Kollegen privat zu wenig]

Oliver Berthold hat den besten Einblick in laufende Verwaltungstätigkeiten und ist – im Vergleich – der beste Jäger.

Thomas Wilken kann am besten mit Medien arbeiten und Neuigkeiten kommunizieren.

Haben Sie ein Netzwerk in Heppenheim (Kreis) oder Wiesbaden (Land)? Für welche drei Dinge zugunsten Hirschhorns werden Sie dies zuerst in Anspruch nehmen?

Nein, über direkte Kontakte nach Heppenheim oder Wiesbaden verfüge ich noch nicht.

Was für ein Buch lesen Sie gerade oder haben Sie zuletzt gelesen? Wer ist Ihr Lieblingsautor?

Zuletzt habe ich "Vernichten" von Michel Houellebecq gelesen. Neben ihm zählt Thomas Bernhard zu meinen Lieblingsautoren.

Wenn Sie in der Hirschhorner Gastronomie einkehren – was ist das Lieblingsgericht, das Sie dort bestellen?

An der Hirschhorner Gastronomie schätze ich die Abwechslung und – ganz praktisch vor allem für zu Haus – Gerichte zum Mitnehmen, also Pizza, Döner und griechisches Essen. Bei meiner letzten Einkehr habe ich sehr gute Kässpätzle im Hirsch gegessen.

Was machen Sie im Fall einer Wahlniederlage?

Dem Gewinner gratulieren und ihm viel Erfolg wünschen.