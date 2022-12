Buchen. (rüb) Auf den beliebten Seitenbacher-Weihnachtsmarkt müssen die Menschen in der Region in diesem Jahr zwar noch verzichten. Doch die Alternative, die sich die Familie Pfannenschwarz für die Kinder überlegt hat, ist mehr als nur ein Ersatz: Von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. Dezember, wird bei der Piraten-Weihnacht im und vor dem Seitenbacher-Forum viel geboten – und das Ganze auch noch kostenlos.

"Wir haben uns überlegt, dass wir zumindest für die Kinder etwas anbieten möchten", verdeutlicht Florian Pfannenschwarz, "die mussten in den letzten beiden Corona-Jahren ja genug zurückstecken." Wie hoch der Bedarf an Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche ist, das sehe man an den Veranstaltungen des gemeinnützigen Vereins Spielplatzpiraten im Kreis: "Die Kinder sind so froh, wenn wir einen unterhaltsamen Nachmittag für sie anbieten."

Zur Weihnachtszeit gibt es nun sogar ein ganzes Wochenende für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern. Wenn das Wetter passt, wird vor dem Seitenbacher-Forum die beliebte Piraten-Hüpfburg aufgebaut. Zudem kommt das Spielmobil, und es werden eine Bastelecke und eine Leseecke eingerichtet. Außerdem werden besondere Besucher wie Clown Tilo, die Zirkusgruppe "Pappalapapp" und die Jugend-Big-Band der Musikschule erwartet. Als Gesprächspartnerin für Eltern werden zudem das Team der Spielplatzpiraten und Schwester Frumentia zur Verfügung stehen. Außerdem wird es eine große Tombola und einen Gemäldeverkauf geben, um etwas Geld für die Aktivitäten der Spielplatzpiraten im kommenden Jahr zu sammeln.

"Wir möchten den Kindern einen schönen Tag bieten", hebt Florian Pfannenschwarz heraus. Während die Kleinen beschäftigt sind, können es sich die Eltern im Bistro oder im weihnachtlich bestückten und dekorierten Werksverkauf gutgehen lassen.

Das Programm der Piraten-Weihnacht

> Freitag, 9. Dezember (14–18 Uhr): 14.30 Uhr Weihnachtszauber mit Tilo; 15 Uhr Jugend-Big-Band der Musikschule Buchen; 16 Uhr Weihnachtszauber mit Tilo; 17 Uhr der Weihnachtsmann kommt. Durchgehend: Piraten-Hüpfburg (bei gutem Wetter), Spielewagen, kleine Hüpfburg, Geschichten-Ecke, basteln mit Piratin Ingrid, Gespräche mit den Spielplatzpiraten und Schwester Frumentia.

> Samstag, 10. Dezember (13–18 Uhr): 14 Uhr kleines Zirkusprogramm mit dem Zirkus "Pappalapapp"; 15 Uhr Jugend-Big-Band der Musikschule Buchen; 16 Uhr kleines Zirkusprogramm mit dem Zirkus "Pappalapapp". Durchgehend: Zirkusspielaktion mit Profis (Jonglieren), Piraten-Hüpfburg (bei gutem Wetter), Spielewagen, kleine Hüpfburg, Geschichten-Ecke, Basteln mit Piratin Ingrid, Gespräche mit dem Team und Schwester Frumentia.

> Sonntag, 11. Dezember (12–18 Uhr): 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr: Weihnachtszauber mit Tilo; 16.30 Uhr der Weihnachtsmann kommt. Durchgehend: Piraten-Hüpfburg (bei gutem Wetter), Spielewagen, kleine Hüpfburg, Geschichten-Ecke, Basteln mit Piratin Ingrid, Gespräche mit dem Team und Schwester Frumentia.