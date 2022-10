Buchen. (rüb) Patienten, deren Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist, finden in Buchen eine neue Anlaufstelle für eine entsprechende Therapie: Seit 1. Oktober hat Ergotherapeutin Ines Haag in der Haagstraße 7 ihre Praxis eröffnet. Die Ergotherapie unterstützt Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, die sie bei der Bewältigung ihres Alltags einschränken. Die Therapieform soll den Patienten in die Lage versetzen, sich möglicht weitgehend selbst zu versorgen und so an Lebensqualität zu gewinnen.

Ines Haag stammt ursprünglich aus Sachsen und hat nach dem Schulabschluss in Zittau eine Ausbildung zur Ergotherapeutin absolviert. Anschließend arbeitete sie in einer Behinderteneinrichtung und in einem Pflegeheim.

Vor rund 15 Jahren führte sie ihr Lebensweg nach Mosbach. Zunächst war sie in Bad Wimpfen in der Pflege und in der Ergotherapie tätig, ehe sie als leitende Ergotherapeutin in einem Therapiezentrum in Sinsheim arbeitete.

Anschließend ging sie in Elternzeit, um nun den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen und zwar im zweiten Obergeschoss des Geschäftshauses Optic Linz, direkt gegenüber der Zahnarztpraxis ihres Ehemanns Dr. Simeon Haag. "Diese Kombination ist natürlich ideal für mich, da sie Synergieeffekte mit sich bringt", freut sich Ines Haag.

Die Ergotherapeutin behandelt beispielsweise Patienten nach einem Schlaganfall oder Menschen mit psychischen Problemen. Aber auch Kinder mit Entwicklungs- oder Konzentrationsstörungen finden bei ihr Hilfe. Zudem bietet sie Hausbesuche an.

Info: Termine auf Anfrage, Tel. 06281/8552 (Praxisgemeinschaft Haag und Haag), E-Mail: ergotherapie.haag@web.de.