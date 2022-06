Götzingen. (tra) Götzingen hat sich beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" als einer der 14 bezirksbesten Orte zur Teilnahme am Landesentscheid qualifiziert. Nun muss die Bewertungskommission bestimmen, welches Dorf den Landestitel bekommen wird. Am Mittwochmorgen war die Kommission nun in Götzingen zu Gast. Die Dorfgemeinschaft präsentierte beim "Rundgang durch Getzi" die gelungenen

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe + Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,49€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,20€ Digital Plus 5,20 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen