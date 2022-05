Von Rüdiger Busch

Buchen. "Roland Burger ist ein Mann, der für sein Amt und seine Heimatstadt brennt: Er ist ein Glücksfall für Buchen!" Wie Minister Peter Hauk fanden alle Grußredner am Montagabend in der Stadthalle die passenden Worte, um den Bürgermeister und den Menschen Roland Burger zu würdigen. Die Buchener verwandelten den üblicherweise nicht besonders mitreißenden Verwaltungsakt der Bürgermeisterverpflichtung in ein stimmungsvolles Fest für ihr Stadtoberhaupt. Wenn ein Bürgermeister mit so viel Schwung und so viel Rückenwind in eine neue Amtszeit – seine dritte – startet, dann muss einem um die Zukunft der Stadt nicht bange sein.

Bereits ein Blick auf das musikalische Rahmenprogramm und die Gästeliste genügte, um den Stellenwert der Amtseinführung zu erkennen: Unter den 300 geladenen Besuchern waren Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ein Who’s Who der Stadt und der Region. Apropos Who’s Who: Das Buchener Gitarrenduo "Café del Mundo" hat sich in den zehn Jahren seines Bestehens europaweit einen Namen gemacht. Zwischen einem Konzert in Bayern und einem Fernsehauftritt in Spanien machten Jan Pascal und Alexander Kilian einen kurzen Zwischenstopp in der Heimat und verzückten das Publikum mit zwei packenden Stücken. Zu Ehren des neuen und alten Bürgermeisters spielte zudem ein Ensemble mit Mitgliedern aus verschiedenen Blasmusikkapellen Buchens unter der Leitung von Dirigentin Lisa Helmle auf.

Die Begrüßung übernahm Beigeordneter Benjamin Laber, der an den 28. November erinnerte, als Roland Burger mit knapp 66 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt worden war.

Stadtrat Willi Biemer, dem die Verpflichtung des Bürgermeisters oblag, sprach die Zeitenwende an, in der wir uns aktuell befänden: "In solchen Krisenzeiten bedarf es einerseits einer verlässlichen Kontinuität und Stabilität, die den Menschen Vertrauen gibt, und einer optimistischen Perspektive, die den Menschen Hoffnung macht." Beides zeichne Roland Burger aus. Als dienstältester Bürgermeister der Region sei er erfahren und krisenerprobt. Gleichzeitig sei er für antizyklisches, mutiges Handeln bekannt.

Im Anschluss an die Verpflichtung per Handschlag und das Umlegen der Amtskette überreichten Biemer sowie seine Stadtratskollegen Martin Hahn und Johannes Volk ein Präsent des Gemeinderats. Biemer stellte es als Erfolgsrezept der Buchener Kommunalpolitik heraus, dass alle in die gleiche Richtung ruderten, und wünschte dem "Steuermann" Roland Burger für die nächste Amtsperiode alles Gute.

"Die Wahlentscheidung der Buchener Bürgerschaft ist mir Auftrag und Verpflichtung", versprach Roland Burger und blickte zunächst kurz zurück: "Seit 2006 konnten wir die Stadt weitgehend entschulden und uns handlungsfähig aufstellen. Gleichzeitig haben wir rund 100 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert." Sein Dank galt allen, die ihn in den letzten 16 Jahren dabei unterstützt haben, angefangen bei den Mitarbeitern der Verwaltung, den Stadträten und Ortsvorstehern bis zu den Verantwortlichen in Vereinen, Kirche, Schulen und Unternehmen, engagierten Bürgern und ganz besonders seiner Familie.

Das Hauptziel seiner Arbeit sei, die Stadt attraktiv und zukunftsfähig aufzustellen, "damit die Menschen gut und gerne in Buchen leben". Die kommenden Herausforderungen seien gewaltig, wie etwa der Klimawandel. Die Stadt trage aktiv zur Energiewende bei und beschäftige sich beispielsweise mit neuen Windkraftprojekten und dem Thema Freiflächen-Photovoltaik. "Wir sollten daran glauben, dass man den Lauf der Dinge mit Energie und Willen beeinflussen kann", sagte Burger und warb dafür, gerade in diesen schwierigen Zeiten optimistisch in die Zukunft zu schauen und neue Chancen zu suchen: "Nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken, das bleibt das Motto meiner Arbeit!"

Als erster Grußredner würdigte Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, die Weitsicht, mit der Roland Burger Herausforderungen angehe und die Weichen für die Zukunft der Stadt stelle: "Er beherrscht die Klaviatur der Veränderungen." Als Bürgermeister gebe er die Richtung vor und nehme die Bürger mit.

Humorvoll und gehaltvoll zugleich: Mit dieser von ihm gewohnten Mischung steuerte Landrat Dr. Achim Brötel eine höchst unterhaltsame Rede bei. Ihm hörten mit Sicherheit mehr Menschen genau zu als die durchschnittlich 15 Prozent des Publikums, wie eine amerikanische Studie herausgefunden haben will. Roland Burger habe Buchen kontinuierlich weiter nach vorn gebracht, stellte Brötel seinem Nachfolger ein erstklassiges Zeugnis aus. Das Lob ging aber noch weiter: "Ich schätze Dich nicht nur als Freund, sondern auch als ausnehmend klugen Kopf, der strategisch denken kann – und das vor allem auch immer wieder tut!"

Im Namen der Bürgermeisterkollegen und des Gemeindetags gratulierte Thomas Ludwig (Seckach) dem dienstältesten Stadtoberhaupt, der es geschafft habe, fünf Mal in Folge eine Wahl für sich zu entscheiden – "als erfahrener Gestalter mit Ideenreichtum und nimmermüder Schaffenskraft".

"Roland Burger beherrscht die leisen und die lauten Töne", zog Christian Schulze, Vorsitzender der Stadtkapelle Buchen, einen Vergleich aus der Musik. Der Dank und die besten Wünsche der 200 Buchener Vereine folgten sodann mündlich und musikalisch.

"Wir sind froh, dass wir Dich haben", unterstrich Nico Hofmann für die Ortsvorsteher. Dass Roland Burger der Stadt für weitere acht Jahre vorsteht, sei "ein Hauptgewinn für Buchen". Denn der Bürgermeister habe einen großen Anteil daran, dass Buchen eine derart lebens- und liebenswerte Gemeinschaft sei.

Den Einsatz des Bürgermeisters für die Buchener Schulen, etwa bei der Digitalisierung, würdigte die geschäftsführende Schulleiterin Monika Schwarz. "Wir haben ein gemeinsames Ziel: Den Schülern in Buchen bestmögliche Bedingungen bieten", unterstrich die Pädagogin und dankte für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Personalratsvorsitzende Petra Stewner plauderte aus dem Nähkästchen, als sie an Roland Burgers Zeit als ihr Auszubildender im Rathaus erinnerte: "Sein Interesse an den Menschen war damals schon auffallend. Damals hat sich schon angedeutet, dass Bürgermeister sein Traumberuf ist." Sie stellte Burgers enormes Fachwissen, sein Engagement und seinen fairen Umgang als Chef heraus.

Um Beistand von oben baten anschließend Pfarrerin Julia Lehner und Dekan Johannes Balbach, ehe das Badnerlied zum gemütlichen Stehempfang überleitete.