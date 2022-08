Mosbach. (stm) Es ist das beliebteste Nahrungsmittel in Deutschland und braucht als Grundzutaten nur Mehl, Wasser und Hefe. Verfeinert mit verschiedensten Körnern, Nüssen, Honig oder auch Kräutern ergibt sich eine Sortenvielfalt, die weltweit ihresgleichen sucht. Die Rede ist von Brot.

Am Samstag, 3. September, präsentieren regionale Bäcker auf dem Kurpfälzer Brotmarkt in Mosbach von 9 bis 16 Uhr eine Auswahl ihrer Spezialitäten sowie Kuchen, Gebäck und andere feine Backwaren. Holzofenbrotfladen fehlen dabei ebenso wenig wie leckere Brotaufstriche und Dips, Käse, Salami, Schinken, hausgemachte Marmeladen und alles, was zusammen mit und aufs Brot noch besser schmeckt. Dass die jahrhundertealte Brotkultur immer noch lebendig und alles andere als eingestaubt ist, stellen an diesem Tag die beim Kurpfälzer Brotmarkt beteiligten Bäckereien unter Beweis. Der Kurpfälzer Brotmarkt ist eine Initiative des Stadtmarketings Mosbach in Zusammenarbeit mit der Bäcker-Innung Neckar-Odenwald.

Wie man den Knoten in die Brezel bekommt, können Kinder im Backbus auf dem Kirchplatz gleich selbst ausprobieren. Ab 9 Uhr sorgt die Musikschule Schifferdecker für Unterhaltung und ab 12 Uhr swingt die Dixielandformation "Grünspan" durch den Nachmittag.

Glücksrad, Schaubackstube, historische Bäckerei und natürlich kulinarische Köstlichkeiten wie Cocktails, XXL-Würste, Spiralkartoffeln, Pestos, Aufstriche, Marmeladen und Waffeln runden den Erlebnissamstag ab. Um 11 Uhr findet eine Altstadtführung (Treffpunkt vor der Tourist Information) und um 13 Uhr die Führung "Zwei Konfessionen unter einem Dach" (Treffpunkt am Eingang der Stiftskirche) statt.