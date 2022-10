Obrigheim. (cao) Knapp eine Woche nach der grausamen Tat dauern die Ermittlungen der Polizei noch an: Vergangenen Donnerstag konnte ein Hund nur knapp vor dem Ertrinken im Neckar bei Obrigheim gerettet werden. Ein Polizist sprang in den Fluss, um das mit Steinen beschwerte und an einem Steg angekettete Tier bis zum Eintreffen der Feuerwehr über Wasser zu halten.

Vor allem in den sozialen Medien schlug die Tat hohe Wellen, der RNZ-Online-Artikel wurde bis jetzt fast 25.000 aufgerufen. Doch die Suche nach dem Tierquäler ist bisher erfolglos geblieben, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt. Die Hundestaffel habe die Ermittlungen aufgenommen, das Tier befindet sich in Obhut eines Tierarztes, hat sich laut Veterinäramt bereits gut erholt.

Völlig erschöpft und unterkühlt sitzt der Hund im Feuerwehrboot. Foto: Feuerwehr Obrigheim

Mittlerweile hat auch die Tierschutzorganisation Peta eine Belohnung für Anhaltspunkte zur Ergreifung des Täters in Höhe von 500 Euro ausgelobt. Ebenso bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon: (0 62 81) 90 40.

Update: Mittwoch, 5. Oktober 2022, 17.33 Uhr

Obrigheim. (cao/pol) Große Erschütterung löste am Donnerstag die Misshandlung eines Hundes in Obrigheim aus. Passanten hatten gegen 11 Uhr den bereits völlig erschöpft im Neckar schwimmenden Deutsch Kurzhaar bemerkt – angekettet an einem Bootsanleger und wohl mit Steinen beschwert nahe dem stillgelegten Kernkraftwerk.

Der Hund überlebte vermutlich nur, weil ein Polizist in den Neckar sprang und das entkräftete wie unterkühlte Tier bis zum Eintreffen der Feuerwehr über der Wasseroberfläche hielt.

Mithilfe einer Steckleiter und eines Schlauchbootes der Feuerwehr Neckarelz-Diedesheim konnte der Hund gerettet werden. Ausgerückt waren neben der Polizei die Wehren aus Mörtelstein, Obrigheim und Asbach, die Feuerwehr Neckarelz-Diedesheim sowie die Werksfeuerwehr des Kernkraftwerks.

Der Hund war an einem Neckar-Bootsanleger angekettet und wohl mit Steinen beschwert worden. ​Foto: zg

Zitternd wurde der Hund zu einem Tierarzt gebracht und versorgt. Nach Auskunft der Polizei befindet er sich aktuell in der Obhut des Veterinäramtes des Neckar-Odenwald-Kreises.

Die Polizeihundeführerstaffel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die gesehen haben, wer am Donnerstagvormittag mit dem Hund in Obrigheim unterwegs war. Bei dem Tier handelt es sich um einen braunen Deutsch Kurzhaar. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06281/9040 entgegengenommen.

In den sozialen Medien schlug die Tat große Wellen. Die Meldung der Feuerwehr Obrigheim zählte am Freitagnachmittag knapp 100 Kommentare: Während viele den Einsatzkräften für die Rettungsaktion dankten, zeigten sich andere "fassungslos" von der Tat.

Ort des Geschehens

Das Internet sei kein rechtsfreier Raum, teilte die Polizei mit. So erschütternd die Tat auch sei, Aufrufe zur Gewalt seien es ebenfalls, hieß es.