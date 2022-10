Aglasterhausen. (pm) Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe werden auf der Bundesstraße 292 zwischen dem Abzweig nach Reichartshausen (Kreisgrenze) und Aglasterhausen seit Anfang Oktober bis voraussichtlich Mittwoch, 30. November, umfangreiche Sanierungsarbeiten in zwei Bauabschnitten vorgenommen. Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt im Bereich Aglasterhausen wurden inzwischen abgeschlossen, sodass der Knotenpunkt B 292/L 590 nun wieder in Fahrtrichtung Mosbach und Aglasterhausen genutzt werden kann. Die Linksabbiegerspur aus Richtung Sinsheim, bleibt noch bis zum Ende der Maßnahme gesperrt.

Im zweiten Bauabschnitt wird seit Mittwoch an der freien Strecke zwischen Aglasterhausen und Abzweig Reichartshausen gearbeitet. Aus Arbeitssicherheitsgründen und um die Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten, werden die Arbeiten mit halbseitiger Sperrung ausgeführt. Diese bleibt bis zum Abschluss der Maßnahme bestehen. Dafür muss der Verkehr von Fahrtrichtung Mosbach nach Sinsheim über Reichartshausen geführt werden.

Die Umleitung erfolgt über die L 590, Helmstadter Straße in Richtung Reichartshausen, und ist örtlich ausgeschildert. Der Verkehr von Sinsheim nach Mosbach verbleibt auf der B 292 und wird mit reduzierter Geschwindigkeit am Baufeld vorbeigeleitet.

Die Kosten der gesamten Baumaßnahme in Höhe von rund 720.000 Euro werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen. Weitere Infos sind auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Karlsruhe im Beteiligungsportal unter Aktuelle Straßenbaumaßnahmen zu finden. Aktuelle Infos zur Verkehrslage und zu Baustellen in Baden-Württemberg gibt es unter VerkehrsInfo BW und in der VerkehrsInfo BW-App.