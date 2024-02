Von Stephanie Kern

Zwingenberg/Neckarbischofsheim. Fünf Sinne hat der Mensch. Sie alle sollen eingesetzt werden, um rund um das Naturfreundehaus in Zwingenberg die Natur zu erkunden. Denn dort, zwischen Neckar und Waldrand, bereitet sich der Verein gerade auf ein neues Projekt vor: Das Gelände rund um das Naturfreundehaus soll zum Lernort für drei- bis sechsjährige Kinder werden.

Carolin Friedrich und Sonja Sarak sind zwei der fünf Damen, die den Lernort mit Leben füllen wollen. An vier Samstagen ließen sie sich in der "Frühkindlichen Bildung an Naturfreundehäusern" schulen, Ende April soll es mit dem Programm losgehen. "Wir wollen mit den Kindern explizit in die Natur gehen, ihr Interesse wecken", erzählt Sonja Sarak.

Sie ist selbst Mutter eines Kindes, arbeitet noch nicht wieder fest. "Ich sehe es für mich als eine Chance, mich beruflich umzuorientieren." Carolin Friedrich hat drei Kinder, ist gelernte Forstwirtin und Waldpädagogin. "Ich lebe und brenne für dieses Thema", begründet sie ihr Engagement für den Lernort. Es falle ihr aber sehr schwer, alleine mit den Kindern rauszugehen. "Durch die Gruppe steigt die Motivation", ist sie überzeugt.

Zudem habe das Projekt mehr als einen tollen Nebeneffekt: Die Fortbildungen seien fachlich interessant, und man befruchte sich auch gegenseitig. "Jeder von uns fünf hat Kinder und jeder hat eine eigene Herangehensweise und Interessen – da kann man voneinander viel mitnehmen", sagt Friedrich, und Sonja Sarak ergänzt: "In den Hauptthemen ziehen wir aber an einem Strang." Will heißen: Grundidee und Grundwerte teilen alle fünf Damen.

Ab dem 28. April sind Kinder von drei bis sechs Jahren eingeladen, zehn Veranstaltungen wird es das Jahr über geben. "Wir gehen nicht nur raus, sondern versuchen das schon mit Kopf, Herz und Verstand zu machen. Wir wollen die Natur erleben, im Tun sein", beschreibt Carolin Friedrich die Inhalte. Da soll zum Beispiel ein Barfußpfad mit den Kindern gebaut werden, oder es geht auf die Streuobstwiese, ein Nachmittag ist mit "Kunst des Waldes" überschrieben, ein anderer mit "Musik des Waldes". Damit will man den Spaß daran wecken, draußen zu sein.

"Es geht auch ein bisschen darum, zurückzugehen. Denn die Natur ist der Kern von allem." Das Angebot ist kostenfrei, aber natürlich geht es auch darum, eventuell Mitstreiter für den Verein der Naturfreunde zu finden. "Gerade hier im Neckartal wollen wir auch Mitglieder gewinnen, die sich mit einklinken, die auch das Haus hier am Leben erhalten", betont Herbert Hauck, der Vorsitzende des Naturfreundevereins. "Wichtig sind nur die Liebe zur Natur, Toleranz und Offenheit gegenüber anderen." Und genau die sollen die Kinder auch beim Lernort-Projekt erleben (dürfen).

"Das hätte ich mir als Kind gewünscht", macht Sonja Sarak gleich ein bisschen Werbung für das Angebot. "Ich persönlich wünsche mir hier Leben, mehr Leben, für die Kinder schöne Erlebnisse, die im Gedächtnis bleiben. Und vielleicht auch, dass jetzt ein Stein ins Rollen gerät, damit wir hier über Jahre etwas aufbauen können", so Carolin Friedrich.

Die einzige Bedingung für die Teilnahme: Die Kinder müssen von einer Aufsichtsperson begleitet werden. "Durch die Nähe zu Neckar und Wald ist die Aufsicht über die Kleinen sonst nicht machbar", so Friedrich. Zumal man ja auch ganz gezielt die Kindergarten-Kinder ansprechen möchte. Geplant ist, dass bei jeder der zehn Veranstaltungen drei der Damen vom Projektteam da sind, um Familien und vor allem die Kinder anzuleiten.

Unterstützt wird das Projekt durch die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg aus Mitteln der Glücksspirale sowie durch die Umweltstiftung der NaturFreunde Württemberg. Zwei Fortbildungsmodule gilt es noch zu absolvieren, um das nötige Rüstzeug für die naturpädagogische Arbeit aufzufrischen oder zu lernen. Dann kann aus der Natur mit ein bisschen Hilfe ein Lernort werden.

Folgende Lernort-Termine sind geplant:

> 28.4.: Musik des Waldes

> 12.5.: Kräuterspaziergang

> 1.,2. und 9.6.: Barfuß die Erde spüren (Bau eines Barfußpfades)

> 7.7.: Vom Korn zur Pizza

> 29.9.: Streuobstwiese und Apfelsaft

> 13.10.: Kunst des Waldes

> 17.11.: Spurensuche im Wald

> 1.12.: Adventsspaziergang mit selbst hergestelltem Vogelfutter

> Anmeldung zu einer, mehreren oder allen Veranstaltungen per E-Mail an: Lernorte@naturfreunde-neckarbischofsheim.de.