Zwingenberg. (pm) Die Vorfreude steigt, denn am Samstag, 21. Juni, lädt der Tennisclub Neckar (TCN) und die Koch-Initiative Zwingenberg zum zweiten Mal zu einem wahrhaft genussvollen Erlebnis unter dem Motto "Odenwald" ein. Das Food-Festival soll ein Gaumenschmaus für Groß und Klein, Alt und Jung werden.

Der TCN-Vorsitzende Thomas Neureuther sagt: "Ich bin dankbar, dass ich in meiner Heimatgemeinde eine solche Idee umsetzen darf und bei den verlockenden Speisen der Köche läuft mir schon jetzt das Wasser im Mund zusammen" Das Angebot umfasst neben Kalbstafelspitz mit Meerrettichschaum, Odenwald Lolli auf Bratkartoffelsalat oder Odenwälder Bolognese auch Odenwälder Linsen, Bärlauchperlgraupen mit geräucherter Bratwurst, Wildschwein-Frikadellen mit heimischen Käse, Grünkern Frikadelle im Knödelweck, geräucherte Seebachforellen mit Garnitur und frisch gebackenes Wurzelbrot.

Als Nachtisch stehen selbst gebackene Kuchen und Kaffee sowie Eisspezialitäten für die Gäste bereit. Zum Abschluss sollen verschiedene handgemachte Gins von ‚Inge und der Honigbär‘ das Angebot abrunden.

Auch Landrat Achim Brötel und Bürgermeister Norman Link zeigten sich begeistert von der Initiative, die kulinarisch den Odenwald in den Vordergrund stelle, der in dieser Hinsicht einfach unheimlich viel zu bieten habe. Wie der Odenwald schmecken kann und welch große Vielfalt es hier gibt – all dies könne auf dem Food-Festival probiert werden. Rund zehn Stände auf dem Vorplatz der Peter-Kirchesch-Halle in Zwingenberg laden interessierte Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern dazu ein, sich durch die frisch zubereiteten Köstlichkeiten durchzuprobieren. "Gutes Essen muss nicht teuer sein", sind sich die Organisatoren einig. Preislich lägen die Portionen zwischen drei und fünf Euro. Die Idee dahinter: Mit kleineren Portionen für weniger Geld sollen alle die Möglichkeit haben, mehrere Geschmackserlebnisse probieren zu können.

Für die Kinder wird auf dem Bolzplatz der BGV-Kinderspielpark mit Hüpfburg, Torwandschießen, Kinderschminken, Tennis und vielem mehr eingerichtet. Auch für das Essen der Kinder ist mit Pommes, Eis, Pfannkuchen und Popcorn bestens gesorgt.

Die Organisation eines solchen Festivals sei eine große Herausforderung für den Veranstalter, den TC Neckar, heißt es in der Pressemitteilung. Doch dank des eingespielten Teams und dem Zusammenspiel von unzähligen helfenden Händen und der Unterstützung der örtlichen Vereine, Feuerwehr und der Gemeinde werde das Festival bestimmt ein Highlight. Thomas Neureuther stellt das Wichtigste zum Schluss heraus: Der gesamte Erlös geht an die Helfer vor Ort, die als "First Responder" im Neckartal eine wichtige Säule der Notfallversorgung bilden. Im vergangenen Jahr zum Beispiel seien die Helfer vor Ort insgesamt bei über 200 Mal im Einsatz in der Region gewesen, so Neureuther.

Am Samstag, 21. Juni, eröffnen Bürgermeister Norman Link und Landrat Achim Brötel um 13 Uhr offiziell das Food-Festival. Ab 16 Uhr wird es Livemusik mit der Band "Freek of the Week" von Steffi Müller geben. Ab 18 Uhr will ein DJ an und um die TC-Neckar-Bar den Gästen kräftig einheizen.

Aufgrund der eingeschränkten Parkmöglichkeiten am Festgelände, werden die Besucher gebeten, auch die S-Bahn zu nutzen oder am Bahnhof Zwingenberg zu parken. Sollte das Wetter die Veranstaltung im Freien nicht ermöglichen, wird die Verkostung in der Peter-Kirchesch-Halle stattfinden.