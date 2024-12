Von Peter Bayer

Eberbach. Der Eberbacher Weihnachtsmarkt ist zwar gerade vorbei, doch stehen die nächsten drei Adventswochenenden an. Und in diesem Jahr ist erstmals an jedem von ihnen etwas geboten. Der Ad(e)vent von Lions und Rotariern am dritten Adventswochenende wird umrahmt von zwei Adventszaubern, organisiert jeweils von der Eberbacher Werbegemeinschaft.

Wer dieser Tage durch die Bahnhof- oder die Friedrichstraße geht, mag sich über die kleinen Weihnachtsbäumchen wundern. Die Idee, die Altstadt damit ein wenig weihnachtlich aufzuhübschen, hatte Carmen Back. Dekoriert wurden die von der EWG gespendeten Bäumchen von acht Eberbacher Kindergärten und Krippen. Die Idee war bei Stadtverwaltung, KTS und Bürgermeister sofort auf Zustimmung gestoßen, sodass die großen Pflanzkübel von der Stadt gestellt wurden. Nachdem die Vorstandschaft der EWG sie bepflanzt hatte, waren die Kinder an der Reihe – insgesamt 450. Back hatte für jeden Kindergarten zuvor ein Bastelpaket gerichtet. Als kleines Dankeschön gibt es für jedes Kind am ersten Adventszauber ein gesundes Honigeis vom Schulhof.

Den ersten Adventszauber der Eberbacher Werbegemeinschaft gibt es am zweiten Adventswochenende Freitag, 6., und Samstag, 7. Dezember. Acht Aussteller präsentieren auf dem Lindenplatz kulinarisches und Kunsthandwerk aus der Region. So gibt es von den Ausstellern aus der Region Etageren designt aus alten Sammeltassen, textiles Kunstgewerbe oder Gegossenes aus Reisin und Holzlaserarbeiten ebenso wie Schmuck aus Polymeermaterial. An weiteren Ständen gibt es Holzschilder mit pfiffigen Sprüchen, Kerzenständer, Weihnachtshäuschen oder Tonerzeugnisse von der Töpferscheibe aus Krösselbach. Aus kulinarischer Sicht gibt es Heißgetränke, Schawarma, süße und vegetarische Wraps sowie Schulhonig aus Eberbach und Softeis. Am Charitystand gibt es Origamisterne aus Teebeutelverpackungen, der Erlös ist für einen guten Zweck. Am Freitag kommt um 17 Uhr der Nikolaus und bringt Geschenke für die kleinen Gäste. Der Adventszauber geht am Freitag von 14 bis 21 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 18 Uhr. Zum Weihnachtsshopping bis 20 Uhr laden die Geschäfte der Innenstadt am Freitag ein.

Weil der Wunsch nach Abwechslung bestand, sind am vierten Adventswochenende, beim zweiten EWG-Adventszauber, andere Aussteller auf dem Lindenplatz vertreten. Für die Aussteller stehen an beiden Terminen die Hütten von der Eberbacher Weihnachts am Neuen Markt bereit, welche die Stadt an den Lindenplatz bringt.

Eine schöne Tradition ist die Weihnachtsverlosung der EWG. 40.000 Lose liegen in den Geschäften bereit, Preise in Höhe von 4000 Euro warten auf die glücklichen Gewinner. Die Hauptgewinne sind EWG-Weihnachtsgutscheine im Wert von 25 bis 500 Euro, die ab 23. Dezember in den EWG-Geschäften eingelöst werden können. Des weiteren gibt es viele Gutscheine und Sachpreise. Die Verlosung findet nicht mehr wie all die Jahre im stillen Kämmerlein statt, sondern am Samstag, 21. Dezember, um 14 Uhr öffentlich auf dem Lindenplatz, natürlich wie gehabt unter notarieller Aufsicht.

Zwischen den beiden Adventszaubern der Werbegemeinschaft findet der Ad(e)vent der Lions und Rotarier statt. Der "Ad(e)vent" als gemeinsame Aktion der beiden Service-Clubs hat Tradition in der Stauferstadt Eberbach. Am Samstag, 14. Dezember, verwandelt sich der Lindenplatz wieder in einen Weihnachtswald.

Der Christbaumverkauf durch den Lions-Club erfolgt von 10 bis 16 Uhr. Es werden frisch eingeschlagene Weihnachtsbäume (Nordmanntannen aus dem Odenwald) zum Verkauf angeboten. Zusätzlich zum Weihnachtsbaum-Verkauf vor Ort gibt es gegen Aufpreis einen Lieferservice. Der gewünschte Baum wird auf dem Lindenplatz ausgesucht und am Nachmittag ausgeliefert.

Der Rotary-Club ist wieder mit dem beliebten Glücksrad dabei, wodurch die Möglichkeit besteht, einen der vielen Weihnachtsbäume oder andere lukrative Preise zu gewinnen. Zudem bieten die Rotarier Bratwürste vom Grill, Waffeln, Glühwein und andere Getränke an.

Für die weihnachtliche Stimmung sorgen Schulen, Kindergärten, Vereine und Gruppen, die den ganzen Tag auf dem Lindenplatz mit einem bunten und unterhaltsamen Programm aus Advents- und Weihnachtsliedern auftreten sowie mit verschiedenen Darbietungen. Das gemeinsame Ziel des "Ad(e)vent" ist es, einen hohen Erlös zu erzielen, der den teilnehmenden Gruppen und einem guten Zweck zugutekommt. Das Motto der Veranstaltung lautet deshalb: "Von der Region – für die Region".