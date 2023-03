Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Murmeltiere grüßen täglich, Katzenkinder mehrfach im Jahr. Denn aufgrund der klimatischen Veränderungen gibt es so etwas wie eine feste Wurfzeit bei Katzen eigentlich gar nicht mehr. Was es auch (immer noch) nicht gibt, ist eine Katzenschutzverordnung – jedenfalls in keiner Gemeinde des Neckar-Odenwald-Kreises. Und das, obwohl diese nach Ansicht zahlreicher Tierschützer im Landkreis die einzige Möglichkeit wäre, dauerhaft die Zahlen der wild lebenden Katzen zu senken.

"Ich glaube nicht daran, dass es von alleine weniger werden. Der Winter war so mild, die Tiere waren alle schon in Paarungsstimmung – bald geht es wieder los", ist Sylvia Kepler-Albert überzeugt. Mit "es" sind wenige Tage alte Kätzchen gemeint – nicht selten bereits schwer krank. Seit mehr als 20 Jahren nimmt Kepler-Albert alljährlich Pflegekätzchen auf, die ohne sie kaum eine Chance hätten, ihre ersten Tage und Wochen zu überleben. Durch die immer weiter steigenden Zahlen widmet Kepler-Albert nun seit rund einem Jahr ihre gesamte Schaffenskraft ihrer Außenpflegestelle des Tierheims Dallau "Minikatz" in Schefflenz.

Dass schon die ersten trächtigen Katzen unterwegs sind, konnte Michaela Koller aus Mosbach bereits beobachten. Seit etwa einem Dreivierteljahr fängt sie ehrenamtlich Streunerkatzen ein und bringt sie zur Kastration. Die (enormen) Kosten hierfür trägt derweil das Tierheim Dallau. Dieses hat vor einem Jahr mit einer groß angelegten Kastrationsaktion begonnen, bis Ende 2022 hatte man bereits die 200er-Marke geknackt.

Allein 27 Tiere fing Koller von Juni bis Dezember ein – inzwischen sind es noch mal einige mehr. "Es ist so wichtig, diese Kolonien rechtzeitig zu melden, damit man präventiv handeln kann", betont Koller. Meist geschehe dies leider erst, wenn die Tiere bereits trächtig sind oder gar schon geworfen hätten. "Dabei wäre es so einfach, viel Leid und Elend zu ersparen", wird Koller nicht müde, als eine von vielen Tierschützerinnen und Tierschützern für eine Katzenschutzverordnung zu plädieren.

Den Unterlagen des Tierheims Dallau ist zu entnehmen, dass derzeit die meisten verwilderten Katzenpopulationen in Auerbach, Seckach, Neckarelz, Diedesheim, Asbach, Fahrenbach und Trienz gemeldet und eingefangen werden. "Dabei reagieren wir nur auf Meldungen von Katzenkolonien aus der Bevölkerung", erklärt Stefanie Lörsch, Vorsitzende des Tierschutzvereins Mosbach und ...