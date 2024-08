Widdern. (dore) Komplett zerstört wurde die katholische Kirche St. Josef in Widdern bei einem Großbrand in der Nacht auf Sonntag . Auch am Montag gab es noch keine Neuigkeiten zur Brandursache. Die Ermittlungen dazu gestalten sich schwierig, insbesondere weil von der Kirche nur noch wenig übrig ist, wie ein Sprecher der Polizeipressestelle Heilbronn auf Nachfrage der RNZ erklärte. Mit einem Ergebnis sei in den nächsten Tagen nicht zu rechnen, im Gegenteil: Bei solchen Bränden könne es auch mehrere Monate oder länger dauern, bis die Ursache gefunden sei.

Update: Montag, 12. August 2024, 17.42 Uhr

Widdern. (pol/RNZ) Die katholische Kirche St. Josef in Widdern unweit der Kreisgrenze im Nachbarlandkreis Heilbronn ist in der Nacht auf Sonntag komplett niedergebrannt.

Wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag informierte, sei der Brand am Samstagabend um 22 Uhr bekannt geworden. Zum Meldungszeitpunkt habe der Dachstuhl bereits lichterloh gebrannt. Meterhohe Flammen stiegen in den Nachthimmel.

Das Gebäude brannte im weiteren Verlauf nieder. Die Feuerwehr konnte laut Polizei ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude verhindern. Zwei vor der Kirche ordnungsgemäß geparkte Pkw seien zudem auf Grund der Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen worden.

Der Gesamtsachschaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 500.000 Euro. Die Löscharbeiten der Feuerwehr zogen sich noch weit in den Sonntag hinein.

Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren die Feuerwehr mit über 120 Einsatzkräften und der Rettungsdienst im Einsatz und kämpften stundenlang gegen die Flammen.

Nach einem Bericht der "Heilbronner Stimme" war das Gotteshaus nicht nur das Zentrum der katholischen Gemeinde. Alle Beerdigungen und Trauerfeiern, auch die der evangelischen Christen, haben demnach in der Kirche St. Josef stattgefunden.

Und wie geht es nun weiter? Das ist aktuell völlig offen. Anwohner und Kirchenmitglieder äußerten gegenüber der "Heilbronner Stimme" die Befürchtung, dass ein Wiederaufbau der Kirche nicht machbar oder finanzierbar ist.

Info: Personen, die Hinweise zum Brandgeschehen machen können, sollen sich unter Tel. 07132/93710 mit dem Polizeirevier Neckarsulm in Verbindung setzen.

Update: Sonntag, 11. August 2024, 16.16 Uhr

Widdern. (dpa) Beim Brand einer Kirche in Widdern ist ein geschätzter Schaden von mindestens 500.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Samstag aus zunächst unklarer Ursache in der 58 Jahre alten katholischen Kirche ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Zunächst habe der Dachstuhl in Flammen gestanden, dann sei das Gebäude bis auf die Grundmauern niedergebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Auch zwei geparkte Autos seien durch die Hitze beschädigt worden.

Am frühen Sonntagmorgen habe die Feuerwehr die Löscharbeiten beendet und halte vorerst Brandwache, teilte das Polizeipräsidium Heilbronn mit. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.