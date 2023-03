Von Ralf Scherer

Walldürn. Eine junge Frau rollt mit ihrem VW Polo in der Adolf-Kolping-Straße auf die Kreuzung an der Sparkasse zu. Vorschriftsmäßig setzt sie den Blinker, signalisiert, dass sie links in die Obere Vorstadtstraße abbiegen will. Im selben Moment kommt ihr aus der Hauptstraße der Fahrer eines BMW X1 in die Quere. Obwohl er hätte warten müssen, erzwingt sich