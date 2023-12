Von Uwe Köbler

Fahrenbach. "Alle Jahre wieder", so klangen Trompeten und Posaunenklänge am Samstag in der Fahrenbacher Ortsmitte. In der Tat: Alle Jahre wieder lädt die "Fördergruppe Weihnachtsmarkt" zum Fahrenbacher Weihnachtsmarkt ein. In diesem Jahr war es die 28. Auflage und auch die bezeichneten die Fördergruppler am Montag, als der Abbau anstand, als vollen Erfolg. "Viel Stress für alle Mitglieder, doch die große Bereitschaft der freiwilligen Helfer aus allen Ortsteilen und die vielen zufriedenen Besucher entschädigen dafür", lautete das Fazit.

Inwieweit sich der gute Besuch bei trockenem, aber knackig-kaltem Weihnachtsmarktwetter auf das Ergebnis niederschlägt, wird sich nach der Abrechnung durch Kassier Michael Hettinger zeigen. Klar ist, dass mit dem Erlös wieder Bedürftige – vornehmlich aus der Gesamtgemeinde Fahrenbach – unterstützt werden. "Und diese Menschen wissen heute noch nicht, dass wir auf sie zukommen und ihnen ein Zeichen des Nicht-Vergessen-Seins geben", betonte Vorsitzender Daniel Eppel bei der Eröffnung am Samstag. "Habt Spaß, nutzt die Gelegenheit zu Gesprächen, die sich ja meist ergeben, weil man auf dem Fahrenbacher Weihnachtsmarkt Leute trifft, die man sonst eher selten sieht", so der Vorsitzende, der sich genau so wie seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen "mega auf diesen Tag" freute.

Damit es bei den Gesprächen nicht zu kühl wird, so Eppel, habe man den Glühweinpreis stabil gehalten und für den gleichen Preis gab es auch gleich die neuen roten Glühweinbecher dazu. Einen großen Dank hatte Daniel Eppel auch für die Standbetreiber dabei: "Ohne euch und euer vielseitiges Angebot gäbe es unser Event nicht." Beim Verkauf von Dekoartikeln, Gestricktem, Gebackenem und Duftendem trotzten sie der Kälte. Und wenn einer mal fror, dann konnte er sich im gemütlichen Wärmezelt der Familie Vogler aufwärmen.

Mit von der Auftaktpartie war auch Landrat Dr. Achim Brötel, der die tolle Atmosphäre und den unvergleichlichen Gemeinschaftssinn der Fördergruppe hervorhob. Die Grüße aus Limbach überbrachte Bürgermeister Thorsten Weber. Man freut sich auch dort jedes Jahr auf den Fahrenbacher Markt, den mittlerweile ja auch eine Gruppe aus Wagenschwend mit Tee, Feuerzangenbowle und Langosch bereichert. Karl-Friedrich Schütt, der neue Bürgermeister aus Heiligengrabe, freute sich über seine "Premiere" in Fahrenbach. "Toll, was ihr auf die Beine stellt", so Schütt.

Fahrenbachs Bürgermeister Jens Wittmann, der gleichzeitig Mitglied der Gruppe und Schirmherr des Marktes ist, dankte allen Ausstellern und vor allem seinem Kollegen für die immense Arbeit, die Vorbereitung, Umsetzung und Abbau des Marktes mit sich brächten. Zwar sei man eingespielt, dennoch gebe es immer wieder neue Herausforderungen. Ein Sonderlob hatte der Schirmherr für den Fördergruppen-Vorsitzenden Daniel Eppel parat. "Er hat gezeigt, dass er in die großen Schuhe seines Vorgängers und Vaters Siegfried Eppel passt", so Wittmann, der dann den 28. Weihnachtsmarkt offiziell von der Leine ließ.

Flugs wurde es voll auf dem Sparkassenvorplatz und vor der Kirche, wo Beiträge der Grundschule und die Balladen von Peter Rupprecht bestens beim Publikum ankamen. Für die Weihnachtsmarktler war die Nacht danach sehr kurz, denn es galt schon früh, das Festgelände für die Sonntagsgäste herzurichten. Und auch für die war bei trockenem und kaltem Wetter einiges geboten.

Nach einem ökumenischen Gottesdienst traten Chöre und Musikgruppen der Gesamtgemeinde auf, die Kindergärten zeigten ihr Erlerntes, der Ballonzauberer Jeremy war vor Ort, ein Nikolaus brachte Süßigkeiten unters Volk und am Abend sorgte die Tombola nochmals für einen prächtig gefüllten Festplatz. Am Abend konnte die Fördergruppe zufrieden resümieren: "Unser Motto passt. Es gibt nichts Schöneres, als anderen Menschen Freude zu schenken."