Eberbach. (by) "Es ist schon fast eine Tradition, die sich in Eberbach eingeschlichen hat", freuen sich Barbara Krawczyk und Tochter Nadja über den großen Erfolg der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton".

Jahr für Jahr nehmen sie Päckchen für bedürftige Kinder in Osteuropa und der Ukraine entgegen, um diesen eine Freude zu bereiten. Mit 256 Päckchen und über 1500 Euro wurde der Spendenumfang der letzten Jahre übertroffen.

Und noch mehr Päckchen. Foto: Peter Bayer

Von Mitte Oktober bis Mitte November nehmen Barbara Krawczyk und ihre Töchter in Barbaras Beauty Tee-Oase die Geschenkpäckchen entgegen. Nadja freut sich, dass diesmal sehr viele junge Familien mit Kindern mitmachen. "Bei Familien mit mehreren Kindern packt jedes einen Karton für ein gleichaltriges Kind und hat dadurch einen ganz anderen Bezug."

Doch nicht nur Familien gehören zu den Spendern. Es gibt viele Einzelpersonen, zum Beispiel die Rentnerin, die jedes Jahr gleich mehrere Kartons abgibt.

Auch vier Schulklassen haben sich mit ihren Lehrerinnen beteiligt. Die größte Zahl an Paketen steuerte wieder die evangelische Kirchengemeinde Neckarsteinach bei. "Diesmal waren es 79 Kartons und dazu noch 430 Euro", sagt Nadja Krawczyk.

In der Vergangenheit waren die meisten Päckchen für die Altersgruppen zwei bis vier und fünf bis neun Jahre, während die 10- bis 14-jährigen Jungen kaum bedacht wurden.

Das hat sich in diesem Jahr geändert. "Wir haben die Leute auch gezielt darauf angesprochen", sagt Barbara Krawczyk. So dürfen sich dieses Weihnachten mehr ältere Jungs über einen Weihnachtsgruß aus Eberbach freuen.

War die Resonanz in den ersten zwei Wochen mit 55 Päckchen noch etwas verhalten, so änderte sich dies in der offiziellen Abgabewoche vom 11. bis 18. November. "Letzte Woche hat es geboomt", erinnert sich Nadja.

Letztlich waren es so viele Päckchen, dass der vorgesehene Platz nicht ausreichte. Am Dienstagabend wurden alle Päckchen von der Firma Wetterauer aus Waibstadt abgeholt. Für die Krawczyks eine Erleichterung. Denn bisher musste ihr Mann immer drei Mal zur Sammelstelle nach Lohrbach fahren, die inzwischen geschlossen wurde.

Was für Barbara und Nadja Krawczyk ein Grund ist, sich Jahr für Jahr für die Aktion zu engagieren, ist die Transparenz. "Um Ostern herum können wir auf der Homepage Filme ansehen, wie die Päckchen an die Kinder übergeben werden."