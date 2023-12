Walldürn. (pol) Polizisten haben am vergangenen Montag einen 44-Jährigen und einen 32-Jährigen in Walldürn festgenommen. Ihnen wird gemeinschaftlich begangener versuchter Totschlag vorgeworfen.

Die beiden Männer sollen am 21. September in der Keimstraße einen damals 43-Jährigen verprügelt haben. Ihr Opfer ließen sie schwer verletzt auf der Straße liegen. Aussagen des Verletzten und einer Zeugin brachten die Beamten damals schnell auf die Spur der beiden Tatverdächtigen, die in dieser Nacht stark alkoholisiert waren.

Damals mussten sich die Polizisten damit begnügen, die beiden erwachsenen Angreifer ihren Müttern zu übergeben. Drei Monate und umfangreiche Ermittlungen später liegen nun Haftbefehle gegen die Männer vor. Sie sind aktuell in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten untergebracht. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mosbach dauern an.