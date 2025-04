Walldürn. (pm) Der Odenwaldklub lädt am Ostermontag, 21. April, zu einer Frühlingswanderung auf dem Blütenweg an der Bergstraße ein. Nachdem vor zwei Jahren der nördliche Abschnitt rund um Heidelberg erwandert wurde, steht nun der südliche Teil des beliebten Wegs auf dem Programm – mit zwei unterschiedlichen Touren für die Wanderfreunde und Gäste. Beide Gruppen starten gemeinsam am S-Bahnhof Heidelberg-Altstadt und spazieren durch die Hauptstraße. Danach trennen sich die Wege:

> Die erste Gruppe, geführt von Albert Ehrler, fährt mit dem ÖPNV hinauf zum Speyererhof auf die Odenwaldhöhen. Von dort führt ein gemütlicher Rundweg über den "Ameisenbuckel", den Ehrenfriedhof der Stadt Heidelberg und den Rhododendron-Hain. Ziel ist der "Bierhelder Hof", wo alle Wanderfreunde zur Mittagsrast zusammenkommen.

Danach geht es in leichtem Abstieg weiter zum "Kühlen Grund" und zur Straßenbahnhaltestelle in Heidelberg-Rohrbach. Die Gesamtstrecke dieser Tour beträgt rund 5 Kilometer und ist bequem zu gehen.

> Die zweite Gruppe unter Leitung von Werner Weigand startet am Bismarckplatz und folgt der Markierung des Blütenwegs ebenfalls über die genannten Wegpunkte bis zum "Bierhelder Hof". Diese Tour umfasst etwa 10 Kilometer mit rund 300 Höhenmetern.

Treffpunkt ist am Ostermontag um 8 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der Volksbank Franken in Walldürn. In Fahrgemeinschaften geht es nach Seckach und mit der S-Bahn weiter nach Heidelberg. Während der Wanderung ist Verpflegung aus dem Rucksack erforderlich. Anmeldung bis 16. April unter Telefon 06282/6562.