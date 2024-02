> Die Ausstellung wird am Freitag, 23. Februar, um 19 Uhr in der Galerie "Fürwahr" eröffnet; Gastredner ist Alexander Sitter (Referat Weltkirche der Diözese Würzburg). Geöffnet hat sie bis 7. April jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr;

Das Rahmenprogramm der Ausstellung

> Die Ausstellung wird am Freitag, 23. Februar, um 19 Uhr in der Galerie "Fürwahr" eröffnet; Gastredner ist Alexander Sitter (Referat Weltkirche der Diözese Würzburg). Geöffnet hat sie bis 7. April jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr; den Einlass an Werktagen ermöglicht der "BücherLaden".

> Das Begleitprogramm umfasst die Lesung mit Bürgermeister Meikel Dörr und Ann-Kathrin Schneider für Kinder von fünf bis acht Jahren (5. März, 15 Uhr), den Vortrag mit KWiN-Vorstand Sebastian Damm über Abfall- und Kreislaufwirtschaft (5. März, 19 Uhr), die Lesung "Wer hat mein T-Shirt gemacht?" mit Bianca Fürst (13. März, 15 Uhr) sowie den Vortrag von Nick Hartmann (Stadtwerke Walldürn) über die Klimakrise, ihre Auswirkungen und mögliche Gegenreaktionen (3. April, 18 Uhr).

> Zusätzlich wird beim "Dürmer Frühling" (24. März) die AWN in und vor der Galerie über Bioökonomie informieren und Probetüten mit Terra Preta verteilen.

> Für die Veranstaltungen am 5. März und am 3. April sind Anmeldungen per E-Mail an ramona.paar@architekt-paar.de oder gaby@mein-buecherladen.de erwünscht.

> Der Besuch aller Veranstaltungen ist kostenlos; Führungen für Schulklassen sind nach zeitlicher Absprache (Telefon 06282/95509) denkbar. adb