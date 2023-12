Walldürn. (jm) Experiment geglückt, Premiere gelungen: So lässt sich die vom Förderverein des Odenwald-Hospiz und vom Verein "Help! Sommermärchen-Team" im Jugend- und Kulturzentrum "Alter Schlachthof" organisierte Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten des Odenwald-Hospiz auf den Punkt bringen. Die Veranstaltung unter dem Motto "Zu Gast in der Wallfahrtsstadt" ging bei vollem Haus in prächtiger Stimmung über die Bühne und verzeichnete auch einen bemerkenswerten wirtschaftlichen Erfolg.

Große Freude bei allen Beteiligten: Die Organisatoren des Vereins „Help! Sommermärchen-Team“ und des Fördervereins des Odenwald-Hospiz haben den Erlös aus der Tanzveranstaltung mit dem DJ-Duo „Amax“ in Höhe von 9000 Euro an das Odenwald-Hospiz übergeben. Foto: Walter Jaufmann

In der begeisternden Atmosphäre der Musik des DJ-Duos "Amax" nutzten viele Jugendliche aus der Region die Gelegenheit zum "Abfeiern mit gutem Gewissen" für einen guten Zweck. Der erfolgreiche Verlauf ermöglichte eine willkommene Unterstützung der so wichtigen Hospiz-Einrichtung.

Zur Übergabe des Spendenschecks in Höhe von 9000 Euro begrüßte Thilo Jaufmann, Vorsitzender des Vereins "Help! Sommermärchen-Team", Repräsentanten der beteiligten Organisationen in den Räumen des Odenwald-Hospiz und dankte alle beteiligten Einrichtungen, Helfern und Sponsoren für die Unterstützung.

Der Vorsitzende des Hospiz-Fördervereins, Dr. Rudolf Trabold, lobte die schon vorher erfolgte Unterstützung des Odenwald-Hospiz. Die gelungene Veranstaltung wertete er als "ganz tolle Erfahrung" und einen Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Fördervereins. "Ohne solche Unterstützung und Spenden könnte das Hospiz seine Aufgabe, die Gestaltung des Alltags der zu Betreuenden in einer Wohlfühlatmosphäre, wirklich nicht stemmen", sagte Trabold.

Anerkennung dafür gebühre allen Organisatoren und ganz besonders auch der für die gute Sache aufgeschlossenen Jugend. Bürgermeister Meikel Dörr als Schirmherr der Veranstaltung unterstrich die Bedeutung des Odenwald-Hospiz für die Region Odenwald-Bauland. Auch er zeigte sich angetan von dem bemerkenswerten Erfolg und dankte für die auf diese Weise ermöglichte Unterstützung der Einrichtung.