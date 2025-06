Walldürn. (Sti.) In Anwesenheit von Vertretern der am Projekt Beteiligten ist am Montag der 57 Meter lange und aus 45 Modulen bestehende Pumptrack hinter der Nibelungenhalle offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. "Manchmal sind es die kleinen Bauprojekte, die für große Begeisterung sorgen", freute sich Bürgermeister Meikel Dörr über genau solch einen Moment.

Mit dem neuen