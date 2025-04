Walldürn. (pm) Die Freibadsaison in Walldürn beginnt am Montag, 26. Mai. In der Auftaktwoche vom 26. bis einschließlich 30. Mai ist das Freibad täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet; ab Samstag, 31. Mai, gelten dann die regulären Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 20 Uhr (Kassenschluss: 19 Uhr, Badeschluss: 19.30 Uhr).

Die Saison endet voraussichtlich am Sonntag, 14. September. Das Auerberg-Sportbad bleibt parallel bis einschließlich Sonntag, 29. Juni, zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Danach steht es vom 30. Juni bis 30. Juli nur Sondernutzern und Vereinen zur Verfügung. Ab Donnerstag, 31. Juli, schließt das Auerberg-Sportbad für Revisionsarbeiten bis zum Ende der Freibadsaison am 14. September.

Saisonkarten für das Walldürner Freibad gibt es bis zur Freibadöffnung ausschließlich in der Kämmerei unter Telefon 06282/67138.

Info: www.wallduern.de/freibad