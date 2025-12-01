Walldürn. (pm) Vom 5. bis 7. Dezember erstrahlt der Innenhof des Walldürner Schlosses wieder im festlichen Glanz der Dürmer Schlossweihnacht. An drei stimmungsvollen Tagen lädt der Weihnachtsmarkt zu einem besonderen vorweihnachtlichen Erlebnis ein – mit liebevoll dekorierten Ständen, kulinarischen Leckereien und einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm.

Der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf des DRK Walldürn darf auch in diesem Jahr nicht fehlen. Kulinarisch erwartet die zahlreichen Gäste ein vielfältiges Angebot an süßen und herzhaften Spezialitäten sowie wärmenden Getränken – perfekt, um sich in der winterlichen Atmosphäre zu stärken.

Dazu präsentieren regionale Kunsthandwerker ihre liebevoll gefertigten Geschenkideen, die zum Stöbern und Entdecken einladen. Für Unterhaltung sorgt ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, Kapellen und Chören aus Walldürn und Umgebung. Am Freitag eröffnet die Odenwälder Trachtenkapelle den Markt, gefolgt von "JW’s Eagle One Project" – Jürgen Weckbach. Am Samstag treten das Junge Odenwälder Blasorchester sowie "Chris & Denise" auf.

Am Sonntag begeistern das Theaterstück der Grundschule, der Musikverein Altheim sowie das gemeinsame "Sing-Along" zum Ausklang.

Ein besonderes Highlight für Familien: Am Sonntag besucht der Nikolaus mit seinem Engel die Schlossweihnacht. Im Rahmen der beliebten Dürmer Stiefelaktion bekommen Kinder ihre zuvor abgegebenen Stiefel liebevoll gefüllt zurück.

Die teilnehmenden einheimische Vereine, Schulen, Aussteller und Gastronomiebetriebe sowie zahlreiche Kunsthandwerker sorgen für ein vielfältiges Angebot.

Ort des Geschehens

Info: Weitere Informationen, Ausstellerliste und ein Programm finden Interessierte unter: www.wallduern.de/duermerschlossweihnacht