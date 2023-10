Walldürn. (jam) Die Vorzeichen für den "Dürmer Herbst" standen nicht unbedingt günstig: Im Gegensatz zum sonnenverwöhnten Samstag verdunkelten am Sonntag stellenweise dicke Wolken die Walldürner Innenstadt, eine stete Brise sorgte für kühle Temperaturen, und pünktlich zum Auftakt des Fests hagelte es sogar – allerdings nur kurz. Dann brach die Sonne durch die Wolken, und mit ihr kamen die Besucher.

Begrüßt wurden sie in der Hauptstraße und auf dem Schlossplatz von stimmungsvoller Musik, die die Bands "Kat & the CapChaps" und "Weddes und Sylvie" sowie Solist Dennis Loster kredenzten. "Es war unser Ziel, mit der Straßenmusik mal eine andere Richtung zu gehen", erklärt Sina Berberich aus der Stabsstelle des Bürgermeisters diese Neuheit.

Den verkaufsoffenen Sonntag, an dem sich viele Walldürner Geschäfte beteiligten, ergänzten einige Stände, so dass zahlreiche Besucher die Gelegenheit für einen entspannten Einkaufsbummel nutzten. Angeboten wurde von frischem Obst über Käse bis zu fair gehandelten Keksen und Kaffee alles, was das Herz begehrt. Mit einer kräftigen Kürbissuppe, Zwiebelkuchen und Federweißer warteten neben den Klassikern wie Bratwurst, Pommes und Crêpe auch typische jahreszeitliche Genüsse auf alle hungrigen und durstigen Besucher.

Besonders viel geboten war für die kleinsten Gäste des "Dürmer Herbsts". Sie machten zahlreich davon Gebrauch, sich bei den Geräteturnern des TV das Gesicht schminken oder eine Strähne flechten zu lassen. Besonders beliebt war darüber hinaus der Zauberer "Bennini", der vor seinem großen Auftritt bereits als Ballonkünstler für strahlende Kinderaugen sorgte. Jede Menge Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden, hatte der Nachwuchs bei der Walldürner Feuerwehr, die unter anderem zum Puzzeln und zum Probesitzen im Löschfahrzeug einlud.

An Kinder und Erwachsene gleichermaßen richtete sich der Stand von "Be Wild", einer Initiative für den bewussten Umgang mit Wildtieren und ihrem Lebensraum. Dort galt es unter anderem, Spuren im Sand dem richtigen Tier zuzuordnen. Direkt daneben reichte die Walldürner Tourist- und Freizeitinformation kostenlos fair gehandelten Kaffee und Kekse, um auf ihr jüngstes Projekt aufmerksam zu machen: Walldürn will offizielle Fair-Trade-Stadt werden.

Insgesamt zieht die Stadt als Veranstalter ein positives Fazit: "Nach dem holprigen Start mit kurzem Hagel bin ich überrascht, wie viele Besucher noch zum ,Dürmer Herbst‘ gekommen sind. Und das Beste ist: Überall sieht man strahlende Gesichter", teilt Sina Berberich mit.