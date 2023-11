Walldürn. (jam) Die besinnlichste Zeit des Jahres rückt näher. Die Weihnachtszeit ist für die Bewohner und Besucher von Walldürn eine ganz besondere Zeit, in der die Magie der Feiertage in vollen Zügen genossen wird. Um dieses Erlebnis noch unvergesslicher zu gestalten, hat das Rathaus für alle Interessierten die öffentlichen Weihnachtsveranstaltungen in der Wallfahrtsstadt zusammengetragen.

> Fotowettbewerb: Unter dem Motto "Dürn – meine Heimat!" sollen Interessierte bis 4. Dezember ihren Lieblingsmoment aus dem Jahr 2023 samt der eigenen Adresse per E-Mail an tourismus@wallduern.de schicken. Die Fotos werden künftig für Social-Media-Beiträge, Printprodukte und die Homepage der Stadt genutzt. Eine hohe Auflösung der Aufnahmen ist für Printprodukte von Vorteil. Die Fotos werden zur "Dürmer Schlossweihnacht" vom 8. bis 10. Dezember im Schloss in der Burgstraße ausgestellt und können dort von allen Besuchern bewertet werden. Die Gewinner werden am Sonntag um 17.30 Uhr auf der Schlosshofbühne bekannt gegeben. Den Gewinnern winken Gutscheine des Stadtmarketingvereins "Walldürn gemeinsam".

> Winterzauber: Der Hofladen Berres in Gerolzahn bietet von heute, Montag, bis 25. November täglich von 8 bis 18 Uhr einen Winterzauber an. Kreative Aussteller freuen sich am Donnerstag, Freitag und Samstag auf Besucher. Ein winterliches Nudel-Buffet gibt es täglich von 12 bis 14 Uhr.

Foto: Janek Mayer

> Weihnachtszauber: Der Erlebnisbauernhof Weismann bei Hornbach bietet seinen Weihnachtszauber am Samstag, 25. November, ab 15.30 Uhr an. Es gibt Flammkuchen und Pizza aus dem Holzofen, Fleckvieh-Burger, Leckeres vom Grill sowie Kaffee und selbstgebackenen Kuchen.

> "Help! x Amax": Eine Party mit dem DJ-Duo "Amax" gibt es am Samstag, 25. November, von 20 bis 2 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum "Alter Schlachthof". Der Erlös kommt dem Odenwald-Hospiz zugute.

> "Nikolaus-Stiefelaktion": Kinder können vom 27. November bis 1. Dezember ihren Stiefel im Rathaus (Hauptstraße 27) abgeben. Die gefüllten Stiefel werden dann am Sonntag, 10. Dezember, am Weihnachtsmarkt "Dürmer Schlossweihnacht" ausgegeben.

> Weihnachtshaus Walldürn: Das Weihnachtshaus der Familie Weckbach in der Pater-Josef-Eckstein-Straße 13a sammelt vom 1. Dezember bis 7. Januar Spenden für das Odenwald-Hospiz.

Das „America House“ in der Pater-Josef-Eckstein-Straße erstrahlt im Advent. Die Familie Weckbach sammelt mit ihrer Dekoration Spenden für das benachbarte Odenwald-Hospiz. Foto: Janek Mayer

> "Einkaufen und Gewinnen": Die Aktion "Einkaufen und Gewinnen" des Stadtmarketingvereins "Walldürn gemeinsam" findet vom 2. bis 23. Dezember statt. Die beliebte Weihnachtskugel ist dabei längst zum Sammlerobjekt geworden.

> Hofweihnacht: Der Gasthof "Engel" feiert seine Hofweihnacht am Samstag, 2. Dezember, ab 14 Uhr.

> "Wunschzettelaktion": Zum ersten Advent werden in den Bäckereien und im Bücherladen Wunschzettel ausgelegt. Am historischen Rathaus wird der kleine Briefkasten des Christkinds aufgestellt. Die Auslosung folgt im neuen Jahr.

> "Dürmer Krippenweg": Dieser lockt vom ersten bis dritten Advent zu einem weihnachtlichen Bummel durch die Innenstadt. Dank der Initiative der Familien Fach und Schmeiser wird die Innenstadt mit den beleuchteten Krippen in eine weihnachtliche Stimmung gehüllt.

> Nikolausfest: Der Nikolaus legt am Sonntag, 3. Dezember, von 12 bis 18 Uhr einen Stopp auf dem Walldürner Flugplatz ein. Neben der Bescherung gibt es Glühwein, eine Feuerschale mit Stockbrot, Wettbewerbe, Gutscheine, eine Tombola und – bei gutem Wetter – Schnupperflüge.

> Budenzauber: Das Geriatriezentrum St. Josef bietet am Sonntag, 3. Dezember, ab 11 Uhr einen Budenzauber mit Weißwurstfrühstück, Mittagstisch, Kaffee und Kuchen sowie weiteren Leckereien an. Geboten sind eine Wichtelstube und ein Nikolausbesuch für die Kinder, ein gemeinsames Adventsliedersingen mit der "Fröhlichen Singrunde", ein Flohmarkt zugunsten der Bewohner des Geriatriezentrums sowie Adventliches und Basteleien.

> Adventskonzert der Musikschule: Bei ihrem Adventskonzert bieten die Fachbereiche der Musikschule am Sonntag, 3. Dezember, ab 15 Uhr ihren Zuhörern in der Basilika die Möglichkeit, dem oft allgegenwärtigen Vorweihnachtstrubel zu entfliehen und der Musik zu lauschen. Der Eintritt ist frei.

> "Schöne Bescherungen": Die Badische Landesbühne zeigt am Mittwoch, 6. Dezember, um 19.30 Uhr im "Haus der offenen Tür" die Aufführung "Schöne Bescherungen".

> Ausstellung "Sanfte Kräfte": Einen Adventsnachmittag mit Tee und Plätzchen sowie einem kleinen Kunstbasar bietet der Verein Kunstreich am Sonntag, 10. Dezember, von 14 bis 17 Uhr in der Galerie "Fürwahr" an. Außerdem versüßt der Bücherladen in der Adventszeit den Weihnachtseinkauf mit Schokotäfelchen.

> "Dürmer Schlossweihnacht": Der Walldürner Weihnachtsmarkt findet vom 8. bis 10. Dezember unter dem Motto "Dürmer Schlossweihnacht" im Innenhof des Verwaltungsgebäudes Schloss statt. Unter der Organisation der Stadt Walldürn erstrahlt der Weihnachtsmarkt in festlichem Glanz, verspricht besinnliche Momente und kulinarische Genüsse, um die Vorfreude auf die festliche Jahreszeit zu wecken. Geboten sind ein Kinderkarussell, Glühwein, duftende Leckereien und handgefertigte Geschenke. Musikalische Darbietungen und weihnachtliche Dekorationen sorgen für die richtige Atmosphäre.

> Lobpreisabend "Stay and Pray": In der Adventszeit gibt es den Lobpreisabend "Stay and Pray". Diese eucharistische Abendandacht findet am Freitag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr in der Basilika statt. Zuvor wird um 18 Uhr der Rosenkranz gebetet, um 18.30 Uhr folgt eine heilige Messe.

> "Dürmer Seniorenweihnacht": Die "Dürmer Seniorenweihnacht" findet am Donnerstag, 14. Dezember, ab 14 Uhr im "Haus der offenen Tür" statt. Anmeldungen sind unter Tel. 06282/67109 oder per E-Mail an sina.berberich@wallduern.de erforderlich. Die Plätze sind begrenzt.

> Weihnachtsbaumverkauf und Weihnachtsmarkt: Die Altheimer Jugend verkauft am Samstag, 16. Dezember, ab 9 Uhr Weihnachtsbäume auf dem Pfarrer-Hauser-Platz. Mittags schließt sich dort der Weihnachtsmarkt an.

> "Advent im Kaiserhof": Der Förderverein Museum "Zeit(T)räume" veranstaltet am Samstag, 16. Dezember, von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 13 bis 18 Uhr seinen traditionellen "Advent im Kaiserhof" in der gemütlichen Atmosphäre des Museumshofs der Familie Kaiser (Untere Vorstadtstraße 45). Besucher dürfen sich auf ein vorweihnachtliches Ambiente mit zahlreichen Ständen mit Accessoires, Dekorativem und Geschenkideen rund ums Fest freuen.

> Weihnachtliche Stadtführung: Der Walldürner Nachtwächter Gerhard Friedrich bietet am Dienstag, 26. Dezember, um 16 Uhr ab dem Schlossplatz eine 90-minütige Führung durch die weihnachtlich beleuchteten Gassen der Walldürner Altstadt an. Dabei erzählt er Gedichte, Geschichten und Hintergründe zur Weihnachtszeit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.