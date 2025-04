Walldürn. (pm) Der "Circus Rudolf Renz" schlägt während der aktuellen Deutschland-Tournee sein Zelt vom 1. bis 11. Mai in der Gregor-Mendel-Straße in Walldürn auf. Ein verspricht einen kurzweiligen Aufenthalt für Jung und Alt. "Auch in dieser Saison haben wir internationale Artisten engagiert", freut sich Zirkusdirektor Rudolf Renz auf das Gastspiel in Walldürn.

Yessica Ramos präsentiert ihren Antipoden. Dabei handelt es sich um eine Jonglage-Technik, bei der die Artistin auf dem Rücken liegend verschiedene Gegenstände mit den Füßen balanciert und herumwirbelt. Außerdem zeigt Ramos auch einen "Cube Act", eine Würfel-Drehungskunst. Dabei dreht sie mit Kraft und Geschicklichkeit einen leuchtenden Würfelrahmen um ihren Körper. Des Weiteren sorgt Clown Steven Munóz aus Spanien mit seiner ansteckenden Fröhlichkeit für gute Laune, frei nach dem Motto "Lachen kennt keine Grenzen".

Luftakrobatik an der "Flying Pole" ist die Disziplin von Júlia Szeged aus Ungarn. Elegant und kraftvoll zeigt die Akrobatin verschiedene Figuren an der Pole-Stange und schwebt dabei hoch über der Manege. Kopfüber und um die eigene Achse drehend, trotzt Júlia der Schwerkraft und löst Staunen aus. Jaqueline Traber lässt zu südamerikanischen Rhythmen bis zu 30 Hula-Hoop-Reifen um ihre Hüften kreisen. Einen weiteren Programmpunkt zeigen "Michael und Yessi": Sie verblüffen mit dem sogenannten "Quick Change", dem blitzschnellen Wechsel von Kleidern.

Rudolf Renz hat mit seinen Araber-Hengsten eine Freiheitsdressur einstudiert, bei der die Pferde ohne Zügel in der Manege laufen und nur auf sein Kommando reagieren. Ebenfalls präsentiert er einen gemischten Exotenzug mit Kamelen und Lamas sowie ,,Minni und Maxi‘‘, ein Mini-Pony und ein Irish-Tinker, in einer abwechslungsreichen Dressur.

Vorstellungen finden donnerstags, freitags und samstags um 17 Uhr statt. Weitere Vorführungen sind am Sonntag, 4. Mai, um 15 Uhr und am Sonntag, 11. Mai, um 11 Uhr vorgesehen. Ruhetage sind von Montag bis Mittwoch. Donnerstags und freitags ist Familientag. Dabei zahlen auch Erwachsene den Kinderpreis. Karten können per WhatsApp unter Tel. 0163/3634324 reserviert werden.

Info: Weitere Informationen gibt es unter www.circus-rudolf-renz.de.