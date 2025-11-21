Freitag, 21. November 2025

Waldstetten

Wegen Holzeinschlag Straße gesperrt

In der kommenden Woche müssen Autofahrer einen Umweg nehmen.

21.11.2025 UPDATE: 21.11.2025 17:15 Uhr 16 Sekunden
Der Revierleiter appelliert an alle, die Sperrungen zu beachten. Foto: Janek Mayer

Waldstetten/Altheim. (pm) Die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Waldstetten und Altheim wird von Montag, 24., bis Freitag, 28. November, wegen Holzeinschlag im Gemeindewald Höpfingen für den gesamten Verkehr gesperrt. Revierförster Martin Sauer ruft Spaziergänger und Straßennutzer dazu auf, die Sperrung zu befolgen, damit sein Team die Arbeiten im Distrikt "Pfaffensteige" zügig und störungsfrei erledigen kann. Für Rückfragen steht er per E-Mail (martin.sauer@neckar-odenwald-kreis.de) und unter Tel. 0151/15250396 zur Verfügung.

