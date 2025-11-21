Waldstetten/Altheim. (pm) Die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Waldstetten und Altheim wird von Montag, 24., bis Freitag, 28. November, wegen Holzeinschlag im Gemeindewald Höpfingen für den gesamten Verkehr gesperrt. Revierförster Martin Sauer ruft Spaziergänger und Straßennutzer dazu auf, die Sperrung zu befolgen, damit sein Team die Arbeiten im Distrikt "Pfaffensteige" zügig und störungsfrei erledigen kann. Für Rückfragen steht er per E-Mail (martin.sauer@neckar-odenwald-kreis.de) und unter Tel. 0151/15250396 zur Verfügung.