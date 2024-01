Von Adrian Brosch

Waldstetten. Die Gerüchteküche brodelt: Das Café "Vola" in Waldstetten – erst 2021 eröffnet – soll vor der Schließung stehen. Die Wahrheit ist eine andere: Wie die Rhein-Neckar-Zeitung im Gespräch mit Inhaberin Melanie Dressler erfuhr, kann von Schließung zumindest bisher keine Rede sein.

"Richtig ist vielmehr, dass ich mehr Zeit für meinen Sohn und meine Familie haben möchte, einen geeigneten Pächter für die 300 Quadratmeter großen Räume mit Außenbereich und Parkplatz suche und mich beruflich neu orientieren möchte", bekräftigt die 30-Jährige.

Die Tauberbischofsheimer Filiale ist nicht betroffen: "Ich bin zwar Inhaberin, habe aber eine Filialleitung angestellt. Das Café ,Vola’ in Tauberbischofsheim wird gut frequentiert und bleibt so oder so erhalten", betont sie.

Die Räumlichkeiten in Waldstetten sind aktuell bei einem bekannten Kleinanzeigenportal zur Verpachtung angeboten: "Ich möchte nicht schließen, aber aufhören. Es soll auch keinen Geschäftsführer geben. Dann bliebe der Betrieb im Ernstfall erneut bei mir hängen", stellt sie klar.

Genau das ist der Stein, der ihre Gedanken vor einigen Monaten ins Rollen gebracht hatte: Ihr fünfjähriger Sohn hatte sich beschwert, dass seine Mutter keine Zeit für ihn habe. "Da kommt man schon ins Nachdenken", räumt Melanie Dressler ein und verweist auf "fünf freie Wochenenden im vergangenen Jahr".

Die Familie sei in bedenklicher Weise auf der Strecke geblieben. Die 30-Jährige findet klare Worte: "Ich möchte als Mutter nicht versagen", betont sie.

Auch die Politik und der chronische Personalmangel waren es, die ihren Entschluss beflügelten. "Nicht nur die Mehrwertsteuererhöhung und absurd gestiegene Einkaufspreise etwa für Kaffee lösten Beklemmungen aus.

Es ist tatsächlich ein großes Problem, geeignetes Personal zu finden", schildert sie und verweist auf Engpässe vor allem bei vollem Haus. "Manche Kunden wurden durchaus unverschämt und persönlich beleidigend. Es kam vor, dass Angestellte zum Weinen gebracht wurden. Das kann es doch nicht sein", erzählt sie.

Weiteren Ausschlag gab der Umstand, dass ihr Mann an den Wochenenden oft im Café mitarbeitete und Söhnchen Elias seine Eltern auch an Samstag und Sonntag kaum zu Gesicht bekam. "Ich stand ständig unter Strom.

Langsam reifte die Idee, etwas ganz anderes zu machen. Ich habe jahrelang viel gearbeitet und möchte ein wenig kürzertreten", sagt Melanie Dressler und verweist auf die 30 als markante Alterszahl. "Ich habe mich auch als Mensch verändert", sagt sie nachdenklich.

Die Entscheidung sei ihr denkbar schwergefallen. "Man fühlt sich selbst elend dabei, und ich werde vor allem meine Stammgäste vermissen, die mich auch jetzt auf ganz tolle und liebevolle Weise unterstützen, doch es gibt keine andere Lösung für mich. Keiner feiert meine Entscheidung, aber ich setze sie trotzdem um. Nur so kann ich mehr Zeit für die Familie finden, selbst zur Ruhe kommen und mich neuen Herausforderungen widmen", erklärt sie.

Aktuell absolviert Melanie Dressler eine Ausbildung im Coaching-Bereich und möchte künftig Frauen beistehen, die sich in vergleichbaren Umbruchsituationen befinden. "Keiner darf sich fühlen wie ich", lässt sie wissen. Der laufende Betrieb im Café in Waldstetten ist vom Verpachtungsgedanken nicht beeinträchtigt; ein Pächter sei noch nicht gefunden.

"Es wäre schön, bliebe es ein Café, aber die Räume sind vielseitig nutzbar. Jetzt ist bis mindestens Mai regulär geöffnet, auch Gutscheine sind weiterhin gültig", erklärt Melanie Dressler abschließend.