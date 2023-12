Da die Waldbrunner Kläranlagen in die Jahre gekommen sind, ist dringend die Modernisierung der Abwasserbeseitigung notwendig. Unser Bild zeigt die Kläranlage in Waldkatzenbach. Dort wird es entsprechend der Konzepte künftig keine Anlage mehr geben. Stattdessen soll das Abwasser in der Kläranlage Eberbach behandelt werden. Foto: Hofherr