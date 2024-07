Limbach. (hof) 14 Jahre nach Schließung der ehemaligen Apotheke und drei Jahre nach der ersten Kontaktaufnahme durch den Waldbrunner Apotheker Stephan Vogl (Inhaber der Kur-Apotheke in Strümpfelbrunn) mit Bürgermeister Thorsten Weber, erfüllt der Pharmazeut vom Winterhauch gemeinsam mit seinen Töchtern Anna-Marie, Lena-Marie und Katharina sowie seiner Schwester Martina Rumstadt ein Wahlvorhaben des Limbacher Gemeindeoberhaupts.

Bei der Einweihung erklärte Weber, dass die Ansiedelung einer neuen Apotheke ein wichtiges Anliegen der Limbacher Bürger gewesen sei, wie er in Wahlkampfgesprächen seinerzeit erfahren habe. Da er nun, ein Jahr vor dem Ende seiner achtjährigen Amtszeit, einen weiteren Punkt auf seiner To-do-Liste abhaken könne, dankte er der ganzen Familie Vogl für deren unternehmerischen Einsatz in Limbach.

Ehe der Rathauschef seine Glückwünsche überbrachte, begrüßte Inhaber Stephan Vogl die Gäste, zu denen auch Pater Ivan Lobo, Vertreter der an der Realisierung des Neubaus beteiligten Firmen, Mediziner aus dem Ort sowie aus der Region sowie Mitarbeiter der Apotheken und seine Familie zählten.

Familie Vogl feierte gemeinsam mit vielen Gästen die Eröffnung der Stern-Apotheke in Limbach. Foto: Jürgen Hofherr

Vogl skizzierte die Familiengeschichte, in der Pharmazie bereits seit knapp 100 Jahren fest verankert sei. Schon der Großvater war Apotheker, Vater Ludwig machte sich vor mehreren Jahrzehnten in Strümpfelbrunn mit der Kur-Apotheke selbstständig. Vor 30 Jahren übernahm Stephan Vogl die elterliche Apotheke, passte in der Folge Räumlichkeiten, Angebote und Abläufe der Zeit an. Nachdem sich alle drei Töchter für das Studium der Pharmazie oder eine entsprechende Ausbildung entschieden hatten, entstand der Gedanke, eine Filiale zu eröffnen. Dass die ganze Familie die berufliche Tradition fortsetzt, sei keinesfalls unter Zwang erfolgt, ließ Opa Ludwig mit einem Augenzwinkern wissen. Die Pharmazie liege der Familie wohl einfach im Blut.

Bevor Stephan Vogl allen an der Realisierung der 250 qm großen Stern-Apotheke Beteiligten dankte, erläuterte er die Namenswahl: Bereits in der Antike sei der Stern ein Symbol für Gesundheit gewesen und auch für Paracelsus standen Himmelskörper in direktem Zusammenhang mit der Gesundheit. Da der Stern zudem für Hoffnung, Wärme und Geborgenheit stehe, sei man sich in der Familie schnell einig gewesen, eine Stern-Apotheke gründen zu wollen. Die Gesundheit der Limbacher soll nun immer unter einem guten Stern stehen.

Bürgermeister Thorsten Weber beleuchtete die Entstehungsgeschichte mit dem Erstkontakt im November 2021 und schnell folgenden Gesprächen über den jetzigen Standort in der Scheringer Straße. Dort planten Zahnarzt Maurice Kolb und Architekt Stetter in unmittelbarer Nachbarschaft den Bau einer neuen Zahnarztpraxis. Schnell sei man sich einig geworden, ein gemeinsames Projekt zur Sicherstellung der medizinischen Infrastruktur Limbachs umzusetzen. Mit der Eröffnung der Stern-Apotheke gehe ein lang gehegter Wunsch der Bevölkerung in Erfüllung, so Weber. Die Einweihung sei daher ein sehr bedeutendes Ereignis für die Gemeinde. Vor dem Hintergrund von Fachkräftemangel, Bürokratisierung und weiteren Herausforderungen, sei der Mut und unternehmerische Einsatz der Apothekerfamilie Vogl beeindruckend, so der Bürgermeister. Im Namen aller Limbacher sprach er dafür ein großes "Danke" aus.

Nachdem Pater Ivan Lobo die Apotheke (und alle Anwesenden) gesegnet hatte, konnten die Räumlichkeiten in Augenschein genommen werden. Eindruck machte dabei u.a. ein Kommissionierautomat, der selbstständig Medikamente aus dem Bestand in den Verkaufsraum befördert.