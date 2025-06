Hochhausen/Dallau. (zg) Am 17. Juni gedenken viele Sozialdemokratinnen und -demokraten traditionell dem Volksaufstand von 1953 in der DDR. Doch für die SPD im Neckar-Odenwald-Kreis ist dieses Datum gleich doppelt bedeutend. Denn am 17. Juni 1950 wurde auch eine ihrer prägenden Persönlichkeiten geboren: Annemarie Frey, ein sozialdemokratisches Urgestein.

Ihren 75. Geburtstag hätte man