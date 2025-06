Buchen

> "Living History", Gottersdorf: Rund 150 Living-History-Darsteller lassen das gesamte Museumsareal zur Kulisse für eine Zeitreise in die Mitte des 18. Jahrhunderts werden. Zu sehen gibt es ziviles dörfliches Leben, historisches Handwerk und militärische Darstellungen.

An verschiedenen Stellen im Museum kochen Frauen und Männer in historischer Kleidung ihre Mahlzeiten und gehen an diesem langen Wochenende für vier Tage ihrem Alltag nach. Die Vorstellungen beginnen am Donnerstag bis Sonntag jeweils um 11 Uhr. Am Sonntag endet die Veranstaltung gegen 16 Uhr.

> Ackerfestival, Hainstadt: Mehrere DJs gibt es beim Ackerfestival in Hainstadt, das dieses Jahr auf der Wiese am Waldspielplatz stattfindet. Das Event startet am Donnerstag mit einem Biergarten und dem traditionellen Fassanstich. Richtig los geht es dann am Freitag mit der Mallorca-Party, wenn die DJs die beliebtesten Malle-Hits auflegen.

Der Höhepunkt des Wochenendes startet am Samstag: EDM-Vibes direkt unter dem Sternenhimmel. Fünf verschiedene Künstler sorgen für elektrisierende Sounds kombiniert mit einer einzigartigen Lichtshow auf der neuen Meadow-Stage. Tickets gibt es unter www.eventfrog.de.

Mosbach

> Meisterliche Gitarrenklänge: Der Meistergitarrist Klaus Jäckle gestaltet die "Musik zur Marktzeit" am Samstag um 10.30 Uhr in der Mosbacher Stiftskirche. Er präsentiert Werke von Villa-Lobos, Scarlatti, Schubert, Albéniz und Piazzolla. Klaus Jäckle spielte unter anderem für Herbert von Karajan und in der Berliner Philharmonie.

> Fahrradtour zu den Mühlen in Mosbach: Am Samstag lädt Gästeführer Mark Dimond dazu ein, Mosbachs Mühlen mit dem Fahrrad zu erkunden. Treffpunkt ist um 13.45 Uhr an der Tourist Information. Tickets sind erhältlich in der Tourist Information oder unter www.mosbach.de/stadtfuehrungen

Höpfingen

> "Meet the Heat", Höpfingen: Wer Rockmusik liebt, sollte am Samstag das "Meet the Heat"-Festival am Höpfinger Mantelsgraben besuchen. Das energiegeladene Freilufterlebnis mit Live-Bands, vielfältigen Essens- und Getränkeangeboten und einer unverwechselbaren Festival-Stimmung startet um 14.30 Uhr. Das musikalische Line-up verspricht beste Unterhaltung für Rock-Liebhaber und Festival-Fans: "Eternal Teenage", "Free Daze" "Suitable Bastards", "Down for Life" und "5k and the Elephant" bieten ein musikalisches Sommer-Highlight, bei dem jede Band ihren ganz eigenen Stil mitbringt.

Am Sonntag wird das Festival im Rahmen des traditionellen Schlachtfests der "Höpfemer Schnapsbrenner" fortgesetzt. Ein Familiennachmittag mit XXL-Sandkasten, Kinderschminken, Kaffee und Kuchen sowie herzhaften Gerichten soll für einen entspannten Tag für Groß und Klein sorgen.

Am Montag bietet die FGH70 eine "Schnapsbrenner-Mittagspause" an – mit leckeren Speisen, kühlen Getränken und geselligem Ambiente für alle, die sich eine kleine Auszeit gönnen möchten.

Limbach

> Straßenfest, Limbach: Am Wochenende wird Limbach zur Festmeile. Das traditionelle Straßenfest, das vom Dorfgemeinschaftshaus über die Schule am Schlossplatz bis hin zum Feuerwehrhaus reicht, wird am Samstag um 18 Uhr mit dem Fassanstich auf dem Schlossplatz eröffnet. Als Highlight gibt es um 22.45 Uhr ein Feuerwerk.

Auch am Sonntag lockt das vielfältige Angebot der Vereine und Marktbeschicker die Gäste in den Ortskern. Der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr ist eine zusätzliche Bereicherung und rundet das Angebot perfekt ab. Neben einem Bühnenprogramm auf dem Schlossplatz fährt auch der Odenwaldexpress regelmäßig durch den Festbetrieb und die Oldtimerausstellung.

Aglasterhausen

> Musik zur Blauen Stunde: In der Konzertreihe "Musik zur Blauen Stunde" ist am Sonntag um 18 Uhr in der alten katholischen Kirche Aglasterhausen Anja Gerter mit ihrer Violine zu Gast.

> Marionetten heben ab: Um das Thema "Spielen" geht es in der märchenhaft angelegten Geschichte "Der fliegende Teppich", die Eileen Wischt und Stefan Schulz am Samstag und Sonntag jeweils ab 15 Uhr auf der kleinen Bühne von Stefans Marionettentheater im "Haus mit dem gelben Dach" in Aglasterhausen präsentieren. Karten gibt es unter Telefon 06262/915819.

Elztal

> Sommersonnenwende am Schloss: Der Dallauer Frauenchor Singing Sisters bewirtet am Samstag ab 18 Uhr auf dem Schlossplatz, um gemeinsam die Sommersonnenwende zu feiern. Die Bevölkerung ist eingeladen, für das leibliche Wohl ist gesorgt, Kinder können Stockbrot und Marshmallows an Feuerschalen grillen. Bei schlechter Witterung fällt die Veranstaltung aus.

> Sportfest in Muckental: Das Sportfest des SV Muckental bietet am Wochenende ein abwechslungsreiches Programm. Zum Auftakt gibt es am Freitag um 18 Uhr ein Beachvolleyballturnier, gefolgt von einer DJ-Party mit "Generation Sounds". Der Muckentaler Hüttenabend beginnt am Samstag um 18 Uhr, für Livemusik sorgt Werner Schifferdecker.

Am Sonntag findet um 10 Uhr eine Fahrradschnuppertour statt, gefolgt vom Frühschoppen um 10.30 Uhr, und ab 12 Uhr gibt es Mittagessen. Die Kaffeebar ist am Sonntag und Montag geöffnet.

Am Kindernachmittag am Montag dürfen sich die kleinen Gäste auf das Kinderschminken freuen. Den Abschluss bildet ab 17 Uhr die Afterwork-Party mit Cocktails und Livemusik von "Weddes & Toffie".

Fahrenbach

> Musikverein Feuerwehrkapelle lädt ein: Der Musikverein Feuerwehrkapelle Fahrenbach lädt zu seiner schon traditionellen "Hocketse" am Bürgerzentrum Fahrenbach ein. Mittagessen, Kaffeebar und Blasmusik werden am Sonntag ab 11.30 Uhr geboten.

Zur Unterhaltung spielt die Feuerwehrkapelle Hüffenhardt, ab 14.30 Uhr sorgen die Fahrenbacher Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Matthias Brand für beste Stimmung auf dem schönen Vorplatz des Bürgerzentrums im Ostring.

> 6. Fahrenbach Open: Auf der Tennisanlage des TC Fahrenbach am Sportgelände werden vom 19. bis 22. Juni die 6. Fahrenbach Open ausgespielt. Spielerinnen und Spieler verschiedener Leistungsklassen kämpfen auf den drei Plätzen um die Titel. Während der Turniertage wird das Clubheim täglich ab 8 Uhr bewirtet (Freitag ab 14 Uhr), von 12 bis 15 Uhr gibt es eine Mittagskarte, täglich ab 17 Uhr kann zünftig gevespert werden. Am Sonntag bietet die TC-Küche bis 11.30 Uhr ein Weißwurstfrühstück. Die Kuchenbar ist an den Turniertagen geöffnet.

Hüffenhardt

> Weiße Nacht in Kälbertshausen: Vereine und Gruppierungen aus Kälbertshausen laden am heutigen Freitag ab 18.30 Uhr rund um die Wagenseehütte am Sportplatz zur ersten "Weißen Nacht" ein – ein stimmungsvolles Beisammensein zur Sommersonnenwende. Die Idee: Ein gemeinsames Picknick ganz in Weiß – mit weißer Kleidung, weißen Möbeln und selbst mitgebrachten Tischen und Stühlen. Das ganz Dorf ist eingeladen.

Zwingenberg

> 2. Food-Festival in Zwingenberg: Der TC Neckar und die Koch-Initiative Zwingenberg laden am Samstag zu einem genussvollen Erlebnis ein. Unter dem Titel "Odenwald" verspricht dort das Food-Festival Unterhaltung und Gaumenfreuden. Nach dem Auftakt um 13 Uhr wird es ab 16 Uhr Livemusik mit der Band "Freek of the Week" geben.

Im Anschluss an die Verlosung um 18 Uhr wird ein DJ den Gästen kräftig einheizen. Aufgrund der eingeschränkten Parkmöglichkeiten am Sportgelände wird von Veranstalterseite ausdrücklich eine Anreise mit der S-Bahn empfohlen. Alternativ können auch die Parkplätze am S-Bahnhof genutzt werden.

Gundelsheim

> Historisches Schauspiel kehrt zurück: Die Geschichte von Schloss Horneck in Gundelsheim wird unter dem Titel "Hornegg in Flammen – Aufstehen für Gerechtigkeit” in außergewöhnlicher Form aufgearbeitet und präsentiert. Die nächsten Aufführungen finden am Freitag und am Samstag um 20.30 Uhr unter freiem Himmel vor der Deutschmeisterhalle statt.

Vor dem Schauspiel lädt im Außenbereich der Halle ab ca. 17.30 Uhr zudem ein Markttreiben mit kulinarischen Köstlichkeiten ein. Eintrittskarten sind im Internet unter www.horneck-in-flammen.de erhältlich.



Schwarzach

> Zauberhaftes Freilichttheater: Im Birkenhof am Wildpark wird am Freitag um 19 Uhr noch einmal der "Der Zauberer von Oz" gespielt. Am Samstag findet um 11 Uhr eine Matinee als Abschlussveranstaltung statt. Restkarten gibt’s an der Abend- bzw. Tageskasse.

Seckach

> "Bierparty", Großeicholzheim: "Am Wochenende findet die "Bierparty" der Kerwegesellschaft Großeicholzheim auf dem Areal an der Roten Erde statt. Am Freitag und Samstag kommen Fans des Rock’n’Roll hier zwei Tage lang auf ihre Kosten. Ganz nach dem Vorbild des großen Wacken-Festivals eröffnet der MGV Großeicholzheim um 18.30 Uhr das zweitägige Rock’n’Roll-Treiben. Zum Line-up am Freitag gehören "Garnichtmalsogut", "Random X", "Zugar" und "Devils under Church". Am Samstag rocken ab 18 Uhr "Traumspinner", "Bridgehole", "Dark Omens", "FEEZ" und "Still Riot" die Bühne.

> Klingefest, Seckach: Das Kinder- und Jugenddorf Klinge öffnet am Samstag und Sonntag für das bekanntes Klingefest seine Pforten, das in diesem Jahr durch die Einweihung des grundlegend sanierten und modernisierten Abenteuerspielplatzes "Gipfelstürmer" und des neuen Soccerplatzes ergänzt wird. Der Samstag gehört traditionell den Ehemaligen.

Der Sonntag wird um 11 Uhr mit einem Gottesdienst für alle in der Klingekirche eröffnet, bevor von 12 bis 18 Uhr der Budenrummel mit zahlreichen Aktionen in den Gassen des Kinderdorfs einlädt. Neben zahlreichen Spielmöglichkeiten erwarten Groß und Klein weitere Attraktionen wie Hausführungen, Schulkunst- und Eisenbahnausstellung, Zirkusvorstellungen und Kinderschminken sowie von 13.30 bis 14.30 Uhr Live-Musik am Bewirtungszelt.

Pünktlich um 14 Uhr wird am Marienbrunnen die Einweihung des "Gipfelstürmer" und des neuen Minisoccer-Platzes stattfinden.

Rosenberg

> "Tage des Sports", Sindolsheim: Die SpVgg Sindolsheim veranstaltet von Freitag bis Sonntag ihre "Tage des Sports". Am Freitag um 18.30 Uhr fällt der Startschuss mit einem Gerümpelturnier und einer Beachparty. DJ "Nutsgroove" sorgt für die richtige Stimmung. Der offizielle Bieranstich ist am Samstag um 14.15 Uhr. Danach startet das Sportprogramm, das neben dem traditionellen Fußball-Programm die Gelegenheit zum Bogenschießen sowie Aktionen für Kinder beinhaltet. Am Abend sorgen "Weddes & Toffi" für die musikalische Unterhaltung. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der Mehrzweckhalle, das Sportprogramm beginnt um 11.30 Uhr.

Heilbronn

> Lichterfest: Die Heilbronner Neckarmeile verwandelt sich von Donnerstag bis Samstag in ein strahlendes Sommerfestival voller Musik, Kulinarik und faszinierender Lichtkunst. Über 60 Streetfood-Stände, vier Live-Bühnen, magische LED-Figuren, eine Licht- und Lasershow, die gleichzeitig an zwei Standorten den Himmel über Heilbronn in ein Farbenmeer taucht, sorgen für ein unvergessliches Festival-Erlebnis.

Am Samstag verwandelt sich das Lichterfestgelände bereits am Mittag in eine bunte Erlebniswelt für die ganze Familie. Ob Drachenboot-Cup am Götzenturm, Bootsfahrten für Kinder, ein spannendes Streetballturnier oder das beliebte Entenrennen – für Unterhaltung ist bestens gesorgt.

Michelstadt

> "Odenwald Country Fair": Die Garten- und Genussmesse der besonderen Art findet im traumhaften Ambiente des Englischen Gartens Eulbach statt. Mehr als 200 Aussteller begrüßen Besucher, um Schönes, Stilvolles, Nützliches, Antikes, Wertvolles, Blühendes und Zweckmäßiges für Garten, Park, Haus und Hof sowie das ganz persönliche Wohlbefinden zu entdecken.

Das Flair des Englischen Gartens Eulbach lädt zum Verweilen, Genießen und Bummeln ein. Ein abwechslungsreiches Begleitprogramm untermalt die Veranstaltung. Die "Odenwald Country Fair" ist von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Würzburg

> "Umsonst & Draußen": Wie immer im Juni, wie immer auf den Mainwiesen, richtig groß und ohne Eintritt! Das "Umsonst & Draußen" ist ein großes Festival auf den Mainwiesen mit zahlreichen lokalen und auswärtigen Bands auf mehreren Bühnen.

Beim "Würzburger Woodstock" präsentiert die deutsche und internationale Musikszene ihr Können in einem ausgelassenen Open-Air-Festival bei freiem Eintritt. Geöffnet ist am Donnerstag von 15 bis 23 Uhr, am Freitag von 16.30 bis 0 Uhr, am Samstag von 12.30 bis 0 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 22 Uhr.

Walldürn

> Flugplatzrennen, Walldürn: Einmal im Jahr verwandelt sich die Flugplatzpiste zur Rennstrecke. Klassische Zweitakt-Rennmotorräder sind genauso am Start wie die modernen Twins oder die Supersport-Motorräder und die Superbikes bis zum Jahr 2000. Die Nostalgiker können sich an den Klassikern der 80-er Jahre erfreuen, die in den einzelnen Hubraumklassen am Start sind.

Bereits am Freitag kann bei den freien Trainingseinheiten getestet und abgestimmt werden, bevor es am Samstag zum Zeittraining geht. Am späten Abend kämpfen dann die ersten Klassen um die Siegerpokale bei den Rennen, während am Sonntag die weiteren Rennen stattfinden. Weitere Infos werden auf der Homepage aktuell unter www.klassik-motorsport.com veröffentlicht.

> Weitere Feste in der Region: Der Musikverein Götzingen feiert sein Jubiläum auf dem Sportgelände. Der Festbetrieb beginnt am Samstag um 18 Uhr. Zur Sommersonnenwende gibt es Live-Musik mit der Band "Rusty Move" und das traditionelle Sonnwendfeuer in stimmungsvoller Atmosphäre. Der Festsonntag startet ab 11 Uhr mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück und anschließendem Mittagstisch, begleitet vom Musikverein Götzingen.

Für den Nachmittag sorgt ab 13.30 Uhr der Musikverein Rinschheim für die musikalische Unterhaltung. Für die kleinen Gäste wird ein buntes Kinderprogramm mit Spiel und Spaß angeboten. Ab 16.30 Uhr sorgen die "Heddebörmer Musikanten" für einen stimmungsvollen Ausklang des Jubiläumsfests.

Das Feuerwehrfest der Einsatzabteilung Hardheim findet von Samstag bis Sonntag am Feuerwehrhaus statt. Den Auftakt macht der Bieranstich am Samstag um 17.30 Uhr. Der Sonntag startet mit einem Frühschoppen um 10.30 Uhr. Um 14 Uhr folgt eine Schauübung der Jugendfeuerwehr. Eine Spielstraße ist von 13 bis 17 Uhr geöffnet.