Ünglert. (ahn) 64 Einwohner zählt der schmucke Weiler Ünglert bei Mudau. Während die Zahl der Einwohner überschaubar ist, ist ihr Engagement umso größer – vor allem in Sachen erneuerbare Energien. Seit 2017 darf sich Ünglert offiziell Bioenergiedorf nennen. Welchen Beitrag die Bewohner zur Energiewende liefern, davon machte sich am gestrigen Freitag Minister Peter Hauk ein Bild.

Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger (r.) und Ortsvorsteher Herbert Scharmann zeigten Minister Peter Hauk (l.) die Hackschnitzelheizung, die sieben Häuser mit Wärme versorgt. Foto: Andreas Hanel

"Wir freuen uns, dass Sie hier sind", begrüßte Ortsvorsteher Herbert Scharmann den Minister. Am Rundgang durch den Weiler beteiligten sich auch Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger, Kreisrat Anton Fleischmann sowie Landtagsabgeordneter Jan-Peter Röderer und einige Stadträte aus Eberbach.

Los ging es an der Hackschnitzelanlage. "Wir hatten im Ort bereits eine dezentrale kleine Kläranlage", erklärte der Ortsvorsteher. "Da kam dann die Idee auf, dass wir das eigentlich auch mit der Heizung so machen könnten." Gesagt, getan: Die Familie Kugler errichtete für sich anfangs eine gemeinsame Heizanlage. "Dann wurde es immer größer", so Scharmann. Inzwischen sind sieben Häuser – einschließlich des Dorfgemeinschaftshauses – angeschlossen.

Die Wärme liefert eine Hackschnitzelheizung mit einer Leistung von 100 Kilowatt. Die Hackschnitzel werden in einem Vorratsbunker mit einem Fassungsvermögen von 15 bis 20 Kubikmeter gelagert. "In Wintertagen hält dieser Vorrat rund 14 Tage, bevor er wieder aufgefüllt werden muss", informierte der Ortsvorsteher.

Bereits 2007 wurde das Projekt fertiggestellt. "Ünglert ist eigentlich zehn Jahre zu spät als Bioenergiedorf anerkannt worden", meinte Anton Fleischmann. Die Kosten beliefen sich damals auf knapp 100.000 Euro. Dass das Ganze relativ günstig umgesetzt werden konnte, ist vor allem ein Verdienst der Einwohner, die durch viel Eigenleistung zum Gelingen des Projekts beigetragen haben.

Und das ist nicht das einzige Projekt, das vom Engagement der Dorfbewohner profitiert. Denn das schmucke Dorfgemeinschaftshaus haben sie ebenfalls in Eigenleistung hergerichtet. Das nötige Geld kam durch das Ausrichten von Festen zusammen.

Und auch bei der Sanierung des Pumphauses haben die Einwohner fleißig Hand angelegt. "Von dort wurde früher das Wasser bis nach Reisenbach gepumpt", erklärte der Ortsvorsteher. "Wobei das Pumphaus auch heute noch nutzbar wäre", wie Minister Hauk ergänzte. Das ist insofern nützlich, als man gerade im Sommer viel Brauchwasser benötige.