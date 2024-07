Von Caspar Oesterreich

Region Mosbach. Abertausende Schaulustige bestaunten in der vergangenen Woche die letzte Etappe von U17 auf dem Neckar. Als das U-Boot die Brücke in Obrigheim passierte, stand der Verkehr still, in Diedesheim und Neckarelz zog es die Menschen in Scharen ans Ufer.

"So einen schweren Übernachtungsgast werden wir bei uns wohl nie wieder begrüßen