Mosbach/Buchen. (red). Die kommenden Tage bieten für Unternehmungslustige viel Abwechslung. Die Redaktion hat die Highlights für Samstag und Sonntag zusammengefasst:

> Straßenmusik und kostenloses Konzert: In Mosbach sind derzeit Musiker aus der französischen Partnerstadt Château-Thierry zu Gast. Am Freitagnachmittag werden die französischen Gastmusiker ab 14 Uhr an verschiedenen Stellen der Altstadt Straßenmusik präsentieren. Am Samstag gibt es zudem um 18 Uhr ein kostenloses klassisches Konzert in der Stiftskirche.

> Saxofon und Orgel in der Stiftskirche: Werke von Billy Joel, John Miles und anderen Komponisten erklingen in der Musik zur Marktzeit am Samstag um 10.30 bis 11.15 Uhr in der Mosbacher Stiftskirche. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

> Jubiläumsball mit Livemusik: Das Tanzsport-Zentrum Mosbach feiert sein 40-jähriges Bestehen am Samstag mit einem Jubiläumsball in der Alten Mälzerei. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, Veranstaltungsbeginn ist um 19.30 Uhr. Karten können per E-Mail an info@tsz-mosbach.de oder telefonisch unter 0160.95560053 bestellt werden; Restkarten an der Abendkasse.

> Tanzcafé Ü 50: Der Seniorenrat Mosbach und das fideljo laden am Sonntag ab 16 Uhr zum Tanzcafé mit DJ Adi ein. Tanzbegeisterte der Generation Ü 50 sind dazu eingeladen. Es wird einzeln oder als Paar getanzt, alles steht im Zeichen des Miteinanders von Menschen mit und ohne Behinderung.

> Donauschwaben öffnen die Tür: Nach Abschluss der Umbau- und Renovierungsarbeiten lädt die Landsmannschaft der Donauschwaben Mosbach am Sonntag zu einem Tag der offenen Tür ein. Das Haus in der Diedesheimer Straße 2 kann vormittags von 10 bis 12 Uhr und am Nachmittag von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Getränke, Kaffee und Kuchen werden angeboten.

> Schlepperfreunde feiern: Die Schlepperfreunde Aglasterhausen feiern am Samstag in der Kreuzmühle beim Landhandel Barth ihr 15-jähriges Bestehen. Es gibt Livemusik mit der Band "Bayernmän", vor und nach dem Auftritt sowie in den Pausen legt ein DJ auf. Für Verpflegung ist gesorgt. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

> Harfenkonzert in Haßmersheim: Neun Harfen kann man am Sonntag beim Abschlusskonzert des 2. Haßmersheimer Harfencamps erleben. Das Konzert unter Leitung von Maren Ferber beginnt um 16 Uhr in der evangelischen Kirche . Der Eintritt ist frei, Spenden kommen der Kirchengemeinde und der Musikschule "conTakt" zugute.

> Kinomobil in Sulzbach: Das Kinomobil gastiert am Samstag zum ersten Mal im Kolpinghaus in Sulzbach. Für die kleinen Kinofans läuft um 17 Uhr "Paddington in Peru", und um 20 Uhr wird die Verfilmung des Bestsellers "Der Buchspazierer" gezeigt.

> Frühlingsfest auf der Stutenmilchfarm: Das Kurgestüt Hoher Odenwald in Mülben feiert am Sonntag von 10-17 Uhr Frühlingsfest. Große und kleine Pferdefans dürfen sich auf ein geselliges Beisammensein mit buntem Programm für die ganze Familie freuen.

> Bockbierfest in Schollbrunn: Der Männergesangverein Schollbrunn lädt am Samstag und Sonntag zum Bockbierfest an und in die Alte Schule ein. Am Samstag dürfen sich die Festgäste ab 18 Uhr bei Karaoke versuchen, am Sonntag gibt es ab 10 Uhr Frühschoppen, ab 11 Uhr ist die Küche geöffnet.

> Scheunenfest mit viel Musik: Zum Auftakt des Scheunenfestes gestalten die Musikvereine Heidersbach und Limbach am heutigen Freitag um 19.30 Uhr in der Festscheune im Heidersbacher Mühlweg ein gemeinsames Konzert. Der Festbetrieb beginnt am Samstag um 16 Uhr, danach gibt es Musik. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit dem Frühschoppen, anschließend gibt es Mittagessen, und später ist die Kaffeebar geöffnet. Das Musikprogramm beginnt um 11 Uhr; Ehrungen und die Auflösung des Schätzspiels runden das Fest ab 18 Uhr ab.

> Sportfest, Schloßau: Der FC Blau-Weiß Schloßau veranstaltet bis Sonntag sein traditionelles Sportfest. Stimmungsvoll und fränkisch wird es am Freitag ab 20 Uhr mit den "Frankenräubern". Den Samstag widmen die Schloßauer ganz dem König Fußball. Der Festsonntag beginnt um 10 Uhr mit Fußball, um 14 Uhr startet der Kindernachmittag. Am Sonntagabend klingt das Sportfest aus.

> Stadtgartenfest, Osterburken: Der Musikverein veranstaltet von Samstag bis Montag sein alljährliches Stadtgartenfest. Beginn ist am Samstagnachmittag um 17 Uhr mit dem offiziellen Bieranstich und traditioneller Blasmusik. Am Abend steht ab 20 Uhr der gemeinsame Partyspaß auf dem Programm. Mit einem ökumenischen Zeltgottesdienst wird am Sonntag der zweite Festtag eingeläutet. Pünktlich um 15 Uhr fällt schließlich der Startschuss zum mittlerweile 13. "Borkemer Entenrennen". Nach dem Firmen- und Behördenmittagessen am Montag sind bei Kaffee und Kuchen alle Senioren willkommen, bevor am Abend ab 18.30 Uhr die Stadt- und Feuerwehrkapelle zum Ausklang aufspielt.

> "1250 Jahre Hainstadt": Von Freitag bis Sonntag feiert der Stadtteil Hainstadt seine urkundliche Ersterwähnung vor 1250 Jahren mit einem vielversprechenden Programm: Musik, Vorführungen, Gewerbeschau, Kunstausstellung, Mittelalterlager, Festumzug, Kinderprogramm und ein bunter Abend sind nur einige der Höhepunkte. Gefeiert wird im ganzen Dorf an mehr als 70 Stationen. Neben der Festmeile in der Ortsmitte mit zahlreichen Ständen und Aktionen gibt es rund um die Mehrzweckhalle einen zweiten Schwerpunkt mit Bühnenprogramm, Gewerbeschau, Kinderbereich, Vereinspräsentationen, landwirtschaftliche Ausstellung, Kunstausstellung und Verpflegungsständen. Los geht es am Freitag mit einer Jubiläumsparty in der Mehrzweckhalle. Das Ackerfestival Hainstadt (AFH) hat gemeinsam mit dem Bürgerverein einen unterhaltsamen Abend für Jung und Alt geplant. Musikalisch einheizen werden die ortseigene AFH-Band "Wildwuchs" und die Band "RockIt!". Am Samstag um 12.30 Uhr steht die offizielle Festeröffnung mit Bieranstich auf dem Programm. Das Familienfest in den Straßen und rund um die Mehrzweckhalle startet um 11.30 Uhr mit vielen Aktionen und Attraktionen. In der Mehrzweckhalle steigt ab 19.30 Uhr ein bunter Abend für alle "Heeschter" mit Spielen, Teamwettbewerben und einem Quiz. Musikalisch begleitet wird der Abend durch die Band "Singing Club". Am Sonntag startet das Fest um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Anschließend erfolgt ein Festumzug zur Mehrzweckhalle, wo ein lebhaftes Programm für die ganze Familie wartet. Den ganzen Tag über locken auf der Festmeile und rund um die Halle vielfältige Unterhaltungsangebote und gastronomische Leckereien. Das detaillierte Programm und weitere Informationen zum Jubiläumswochenende gibt es unter www.kurzelinks.de/heescht.

> Stadtführung in Gundelsheim: Die nächste Führung durch die historische Altstadt von Gundelsheim findet am Sonntag um 11 Uhr statt. Treffpunkt ist am Rathaus. Alle Interessierten sind dazu willkommen.

> Modellflugzeuge heben ab: Die Modellbaugruppe Optimist Gundelsheim lädt am Sonntag ab 13 Uhr zum "Meet and Greet" auf das Modellfluggelände zwischen Gundelsheim und Tiefenbach ein. Besucher haben die Gelegenheit, selbst ein Modellflugzeug zu steuern. Weitere Infos: www.mbg-optimist.de.

> "Help!"-Festival, Rinschheim: Das beliebte Benefizfestival findet am Freitag und Samstag wieder auf dem Lausenberg in Rinschheim statt, und regionale Bands machen dabei die Musik: Am Freitag unterhalten "The Wild Skittles", "Suitable Bastards", "Villa", "Guardian Angel" und "Grit Zone". Am Samstag folgen "Hammersbold", die "Akkordeaner", "Should Have Known", "RockIt", "Black Shuck" und "Still Riot". Die Bands spielen Rockmusik von soft bis hart, dazu verkaufen Buden Essen und Getränke – alles aus der Region und alles für den guten Zweck. Den Samstag widmet der "Help!"-Verein zunächst Kindern und Familien. Von 11 bis 15.30 Uhr können sie Stockbrot überm Feuer backen, Esel bestaunen, sich von Förstern durch den Wald führen lassen oder bei der Magier-Show in magische Welten abtauchen. Das komplette Festivalprogramm und weitere Infos finden sich unter www.helpsmt.de.

> Eberbacher Frühling, Eberbach: Am Wochenende lockt das traditionsreiche Altstadtfest zahlreiche Besucher nach Eberbach: der Eberbacher Frühling. Viele Aktivitäten für Groß und Klein und eine reiche Auswahl an musikalischen Beiträgen von Volksmusik bis Rock, Pop und Jazz werden von Freitag bis Sonntag auf den Plätzen der

Altstadt geboten. Auch zahlreiche Schausteller und Vereinsstände laden zum Verweilen ein. Clownerei, Kinderspaß und abendliche Open-Air-Musik-Veranstaltungen sowie der verkaufsoffene Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr versprechen Vergnügen für jede Altersgruppe.

> Töpfermarkt, Wertheim: Rund 20 Keramiker präsentieren beim Wertheimer Töpfermarkt am Mainplatz die Vielfalt des Werkstoffs Keramik. Das Angebot ist wie immer vielfältig und reicht von individuell gestalteten Einzelstücken über Gebrauchskeramik bis hin zu Schmuck. Der Markt ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

> "Blumen- und Lichterfest", Walldürn: Das beliebte "Blumen- und Lichterfest" lädt bis Sonntag zu einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt ein. Am Sonntag öffnen im Rahmen des "Tags der Höfe" die idyllischen Innenhöfe in der Altstadt ihre Tore. Zwischen 11 und 18 Uhr erwartet die Besucher dort ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, Kinderaktionen, Kunsthandwerk, Biergartenatmosphäre und vielem mehr. Am Freitag- und Samstagabend verwandeln sich die Höfe in stimmungsvolle Treffpunkte beim "Dürmer Hofkonzert – Nightlife". Am Samstag laden die Geschäfte zur langen Einkaufsnacht von 18 bis 21 Uhr ein. Parallel dazu findet von 14 bis 21 Uhr ein Trödel- und Nachtmarkt statt. Kinder können ihre Schätze beim Kinderflohmarkt am Sonntag in der Oberen Vorstadtstraße anbieten. Ein farbenprächtiger Höhepunkt erwartet die Besucher am Sonntag um 14.30 Uhr mit dem Festumzug.

> Weindorf, Würzburg: Mitten in der Innenstadt, auf dem Würzburger Marktplatz, findet wieder das Würzburger Weindorf statt. Dabei werden über 100 verschiedene Frankenweine in stimmungsvollen Fachwerklauben ausgeschenkt. Neben den bekannten und beliebten Weindorfspezialitäten bietet das Weinfest auch in diesem Jahr ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm für Jung und Alt. Das Weinfest in Würzburg kann bis 9. Juni täglich von 11 bis 23.30 Uhr besucht werden.