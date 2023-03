Den zweiten Schritt leitet ein Kennenlern-Event am Samstag, 8. April, in der Stadthalle in Buchen ein. Auf ...

Beim Talentscouting mit Arian Golic handelt es sich nicht um ein Casting im klassischen Sinne. Golic betont, dass es sich bei seiner Talentshow viel eher um eine Art Kreativtag handle – mit dem Ziel, sich gemeinsam künstlerisch zu betätigen und die eigenen Talente besser kennenzulernen. "Der Kreativtag ist völlig frei von Bewertungen. Ich möchte einen Raum schaffen, in dem sich alle Teilnehmer wohlfühlen und somit sie selbst sein können", so der charismatische Künstler.

Dabei lud der 26-Jährige alle Schüler ab 18 Jahren zu seinem Talentscouting in die Stadthalle in Buchen ein. Gesucht sind nicht nur Sängerinnen und Sänger, sondern auch Musiker, Tänzer, Choreographen, Hair- und Makeup-Stylisten oder Foto- und Videographen – also ein komplettes Team.

Buchen. "Es ist wirklich eine tolle Aktion. Ich bewerbe mich auf jeden Fall." So oder so ähnlich waren die Reaktionen auf Arian Golics Vorstellung seines neuen Talentscouting-Projekts , das am Samstag, 8. April, in die nächste heiße Phase gehen soll. Zusammen mit seiner Kollegin und Freundin Frida Klemm besuchte der von DSDS bekannte Buchener seine alte Schule, die Helene-Weber-Schule , sowie die Zentralgewerbeschule .

Von Maren Schmitt

Buchen. "Es ist wirklich eine tolle Aktion. Ich bewerbe mich auf jeden Fall." So oder so ähnlich waren die Reaktionen auf Arian Golics Vorstellung seines neuen Talentscouting-Projekts, das am Samstag, 8. April, in die nächste heiße Phase gehen soll. Zusammen mit seiner Kollegin und Freundin Frida Klemm besuchte der von DSDS bekannte Buchener seine alte Schule, die Helene-Weber-Schule, sowie die Zentralgewerbeschule.

Dabei lud der 26-Jährige alle Schüler ab 18 Jahren zu seinem Talentscouting in die Stadthalle in Buchen ein. Gesucht sind nicht nur Sängerinnen und Sänger, sondern auch Musiker, Tänzer, Choreographen, Hair- und Makeup-Stylisten oder Foto- und Videographen – also ein komplettes Team.

Hier finden Sie weitere Inhalte, für die Sie Javascript aktivieren müssen So bewerbt ihr euch beim Castingprojekt von Arian Golic von Youtube Nur mit Ihrer Zustimmung wird dieser Inhalt angezeigt. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie hier Inhalt anzeigen und Entscheidung merken Einmalig den Inhalt anzeigen Ausblenden

Beim Talentscouting mit Arian Golic handelt es sich nicht um ein Casting im klassischen Sinne. Golic betont, dass es sich bei seiner Talentshow viel eher um eine Art Kreativtag handle – mit dem Ziel, sich gemeinsam künstlerisch zu betätigen und die eigenen Talente besser kennenzulernen. "Der Kreativtag ist völlig frei von Bewertungen. Ich möchte einen Raum schaffen, in dem sich alle Teilnehmer wohlfühlen und somit sie selbst sein können", so der charismatische Künstler.

Einen Raum zum Wohlfühlen schaffte Golic schon direkt zu Beginn seiner Präsentation, indem er und Frida Klemm Beifall für die eintretenden Schüler klatschten und so für eine positive Grundstimmung sorgten. Mit sichtlicher Hingabe erzählte der Sänger den Schülern von seinem bisherigen Lebensweg und seiner Begeisterung für Musik, die er schon im Alter von fünf Jahren entdeckte.

Den Ablauf seines Casting-Projekts beschrieb der 26-Jährige folgendermaßen: Der erste Schritt ist die Bewerbung für das Casting bis Mittwoch, 1. März, im Internet über einen Link der Rhein-Neckar-Zeitung. Um sich zu bewerben, muss man lediglich ein maximal zweiminütiges Video aufnehmen, das die Persönlichkeit des Bewerbers und dessen Talent zeigt. Danach kann man sein Präsentationsvideo auf der RNZ-Seite sowie auf Tiktok oder Instagram mit dem Hashtag #teamariangolic hochladen.

Den zweiten Schritt leitet ein Kennenlern-Event am Samstag, 8. April, in der Stadthalle in Buchen ein. Auf die ausgewählten Teilnehmer warten laut Golic Workshops, die den Teilnehmern dabei helfen sollen, über sich hinauszuwachsen. Im Laufe des Tages treten die Teilnehmer vor einer prominent besetzten Jury auf. Im Mittelpunkt sollen jedoch statt Konkurrenzkampf und Druck – wie man es aus eben dem Fernsehen kennt – Kreativität und Teamgeist stehen.

Als großes Finale soll es schließlich im Elzpark in Mosbach zusammen mit den Finalisten eine Talentshow geben. Doch damit noch nicht genug. "Nach dem Abschluss des Projekts beginnt die nächste Phase", erklärte Arian Golic. "Mein Ziel ist es, mit den Finalisten eine fortbestehende Formation zu bilden. Gemeinsam planen wir regelmäßige Konzerte und starten 2024 eine regionale Tour. Die Proben und alles Weitere finden in der Freizeit statt, also ein freundliches Konzept für Berufstätige — ein Hobby, dem man in seiner Freizeit nachgehen kann."

Ob aus dem Casting eine Band oder eine Gruppe aus individuellen Künstlern hervorgeht, sei noch nicht festgelegt. Erst einmal ginge es darum, die Talente kennenzulernen. Danach würde man schauen, wie man als Formation zusammenkommen kann. "Ich möchte eine Nische in meiner Heimat schaffen und den Menschen aus Buchen und Umgebung eine Plattform bieten, ihr Talent auf der Bühne einzusetzen", betonte der ehemalige DSDS-Teilnehmer. "Ich bin der festen Überzeugung, dass es in Buchen zahlreiche ungeschliffene Diamanten gibt, und denen möchte ich helfen, ihren Traum zu verfolgen", so Golic.

Im Gespräch mit den Schülern ging der Sänger auf viele Fragen ein und unterhielt sich mit ihnen interessiert über deren Talente und Interessen. Dabei überzeugte er durch seine sympathische und humorvolle Art. "Die Liebe zur Musik war mein Antrieb für dieses Projekt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um etwas Gutes zu tun und etwas zurückzugeben", sagte der 26-Jährige abschließend.

"Deshalb ist zum Casting jeder ab 18 Jahren willkommen." Golic rief auch noch einmal gezielt jede Altersklasse auf, sich zu bewerben: "Als Mehrgeneration auf der Bühne bereichern wir uns gegenseitig. Ob 30, 40 oder 50 Jahre – alle sind eingeladen. Neben den Sängern rufen wir jetzt vor allem auch die Musiker auf, sich zu bewerben."

In der kommenden Woche besucht Arian Golic zusammen mit seiner Kollegin Frida Klemm die Schulen in Mosbach. Zusätzlich wird es eine offene Informationsveranstaltung für alle Interessierten geben – mehr dazu in Kürze.

Info: Anmeldung zum Casting unter www.rnz.de/casting oder auf Instagram oder TikTok mit dem Hashtag #teamariangolic