Mosbach. (sun) Ohne Ehrenamt geht nichts – oder zumindest nicht viel. In der Kommunalpolitik ebenso wenig wie im Sportverein oder in Hilfsorganisationen. Aber hat das Engagement "für Gotteslohn" noch eine Zukunft? Fragen, die Bettina Hamberger (Foto: zg) aus Anlass des Tages des Ehrenamtes beantwortet. Sie ist Fachfrau in mehrerer Hinsicht: Die Neuenstadterin ist beim Roten Kreuz Neudenau

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote