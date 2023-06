Die Azubis gestalteten einen eigenen Social-Media-Auftritt auf Instagram mit selbst entworfenem SH-Azubi-Logo. Die Planung eines Aufenthaltsraums für Azubis mit Freizeitgestaltungsmöglichkeiten wurde in Angriff genommen und soll noch in diesem Jahr realisiert werden. Die Modernisierung der technischen Ausbildung wurde bereits teilweise umgesetzt. Hierfür wurden Betriebsmittel und Arbeitskleidung neu angeschafft und Arbeitsinhalte der Ausbildung überarbeitet. Die Ausbildung bildet einen Schwerpunkt der Veranstaltung und bietet einen Einblick in die Arbeitswelt von Scheuermann und Heilig. Am Tag der offenen Tür können sich die Besucher auf einem Rundgang durch die Fertigungshallen über neueste Produkte und Technologien informieren. Parallel werden Führungen mit spannenden Einblicken in die Fertigungswelt angeboten. Unter anderem werden Herstellungsmöglichkeiten hochpräziser, komplexer Stanz- und Stanzbiegeteile sowie technischer Federn präsentiert, und es wird deren Einsatz im Endprodukt für die Medizin-, Automobil- oder Elektrotechnik gezeigt. Mitarbeiter erläutern ihre ...

Bereits im vergangenen Jahr wurde für die Neuausrichtung der Ausbildung ein innerbetrieblicher Workshop durchgeführt, mit dem Ziel, die Ausbildungsattraktivität zu erhöhen. Das Motto lautet: Azubis begeistern, führen, motivieren. Unter anderem beschäftigen sich Projektgruppen mit der Gestaltung von neuen Ausbildungskonzepten , mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit und mit der Gründung einer SH-Azubi-Übungsfirma. In Projektgruppen konnten zwischenzeitlich erste Ergebnisse erarbeitet werden. So haben die Azubis am ersten Hainstadter Weihnachtsmarkt 2022 teilgenommen. Die selbst entworfenen Produkte wurden firmenintern und in eigener Regie gefertigt und verkauft.

Schon seit 66 Jahren agiert das familiengeführte Unternehmen erfolgreich am Markt. Die Idee für den Tag der offenen Tür entstand im Rahmen der Neugestaltung der technischen Ausbildung bei Scheuermann und Heilig , die an diesem Tag besonders im Mittelpunkt steht.

Hainstadt. (pm) Scheuermann und Heilig veranstaltet am Samstag, 24. Juni, anlässlich des 66-jährigen Bestehens der Firma einen Tag der offenen Tür für die Bevölkerung. Dabei stellt sich das Unternehmen vor und zeigt spannende Einblicke in die Produktion und deren Prozessabläufe. Außerdem erwartet die Besucher ein buntes Rahmenprogramm mit Entertainment- und Showinhalten.

Hintergrund > 13 bis 17 Uhr: Besichtigung der Produktion mit Möglichkeiten von Führungen. > 17 bis 21.30 Uhr: musikalisches Nachmittags- und Abendprogramm mit verschiedenen Musik- und Tanzgruppen.

Die Azubis gestalteten einen eigenen Social-Media-Auftritt auf Instagram mit selbst entworfenem SH-Azubi-Logo. Die Planung eines Aufenthaltsraums für Azubis mit Freizeitgestaltungsmöglichkeiten wurde in Angriff genommen und soll noch in diesem Jahr realisiert werden. Die Modernisierung der technischen Ausbildung wurde bereits teilweise umgesetzt. Hierfür wurden Betriebsmittel und Arbeitskleidung neu angeschafft und Arbeitsinhalte der Ausbildung überarbeitet. Die Ausbildung bildet einen Schwerpunkt der Veranstaltung und bietet einen Einblick in die Arbeitswelt von Scheuermann und Heilig. Am Tag der offenen Tür können sich die Besucher auf einem Rundgang durch die Fertigungshallen über neueste Produkte und Technologien informieren. Parallel werden Führungen mit spannenden Einblicken in die Fertigungswelt angeboten. Unter anderem werden Herstellungsmöglichkeiten hochpräziser, komplexer Stanz- und Stanzbiegeteile sowie technischer Federn präsentiert, und es wird deren Einsatz im Endprodukt für die Medizin-, Automobil- oder Elektrotechnik gezeigt. Mitarbeiter erläutern ihre Aufgabenbereiche und stellen interne Prozesse dar.

Zu den technischen Highlights des Events zählt unter anderem das neue vollautomatische Fräszentrum im Werkzeugbau. Das Konzept wurde mit dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT aus Aachen entwickelt. Die vollautomatische Anlage beinhaltet zwei Fräsmaschinen, eine Messmaschine und eine Reinigungsanlage, welche über einen Roboter miteinander gekoppelt sind und über einen integrierten Programmierplatz bedient werden.

Die Mikrotechnik ist durch die fortschreitende Miniaturisierung von Bauteilen ein wachsender und branchenübergreifender Markt. Ob bei Hörgeräten, Herzschrittmachern, Steckverbindungen oder anderen elektronischen oder elektromechanischen Bauteilen: beim Mikrostanzen werden Teile kleiner als 10 Millimeter in höchster Präzision gefertigt. Am Veranstaltungstag können Besucher einen Blick in die Mikrowelt von Scheuermann und Heilig werfen: Mitarbeiter stellen ein Forschungsprojekt vor und zeigen u. a. ein Stanzwerkzeug, mit dem Mikroteile präzise und in höchster Geschwindigkeit gefertigt werden.

Erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert wird am Tag der offenen Tür der brandneue Imagefilm. Der Spot vermittelt auf humorvolle Art und Weise, wie die Welt ohne Scheuermann und Heilig aussehen würde.

Copacabana, Ipanema, Lambada, Rio de Janeiro: diese Begriffe klingen nach Sonne, Sommer und Urlaub – und nach Brasilien. Scheuermann und Heilig setzt am Tag der offenen Tür auf brasilianische Akzente: im Bereich der Kantine spürt man südamerikanisches Flair. Entspannte Musik unter Palmen lädt zum Chillen ein, und für das leibliche Wohl sorgen kleine, landestypische Snacks mit tropischen Drinks. Scheuermann und Heilig und Brasilien, eine Verbindung, die schon 44 Jahre auch geschäftlich besteht: Scheuermann und Heilig do Brasil wurde 1979 in Atibaia in der Nähe von Sao Paulo gegründet und beschäftigt heute rund 100 Mitarbeiter.

Im Außenbereich sorgt ein Stand mit Hüpfburg, Kletterwand und Kinderschminken dafür, dass auch die jüngsten Besucher auf ihre Kosten kommen. Die Autohäuser BMW Müller und Volvo Erftal sowie Zweirad Kreis aus Walldürn präsentieren die neuesten Fortbewegungsmittel. Ebenfalls im Außenbereich befinden sich Infostände, welche die Punkte Naturschutz, Energieeffizienz und soziale Verantwortung aufgreifen. Als Familienunternehmen bekennt sich Scheuermann und Heilig zu einem verantwortungsvollen Handeln gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt. Einen weiteren Höhepunkt bildet das Bühnenprogramm von 17 bis 21.30 Uhr im Innenhof mit zwei Show-Acts. Hier sorgen Musik- und Tanzgruppen für eine stimmungsvolle Atmosphäre, die bei Verpflegung zum längeren Verweilen einlädt.

Info: www.sh-gmbh.de/tag-der-offenen-tuer